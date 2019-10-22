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蘇俊豪退黨 民進黨：遺憾

2019-10-22 17:17聯合報 記者林敬殷／即時報導

雲林縣副議長蘇俊豪今天宣布因理念不合，決定退出民進黨，為總統、立委選舉拋下震撼彈...
雲林縣副議長蘇俊豪今天宣布因理念不合，決定退出民進黨，為總統、立委選舉拋下震撼彈。記者陳雅玲／攝影
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有關雲林縣議會副議長蘇俊豪發表退黨聲明，民進黨中央下午表示，對於蘇俊豪同志的決定感到十分遺憾。馬丁·路德·金博士曾說過：「一個和諧的社會，不是爭議的消失，而是公義的彰顯。」在台灣改革與進步的道路上，民進黨盼望黨內同志能堅持信念，守護價值，就像每一位曾經為台灣民主堅持努力過的前輩一樣。

【中央社／台北22日電】

雲林縣議會副議長蘇俊豪今天發表退黨聲明，民進黨中央表示，對於蘇俊豪的決定感到十分遺憾，盼望黨內同志能堅持信念，守護價值，就像每一位曾經為台灣民主堅持努力過的前輩一樣。

雲林縣副議長蘇俊豪表示，民進黨主張的一例一休、年改等政策忽略人民感受，與他的理念差異甚大，正式向民進黨雲林縣黨部提出退黨申請。

民進黨中央表示，對於蘇俊豪的決定感到十分遺憾。馬丁．路德．金恩博士曾說過：「一個和諧的社會，不是爭議的消失，而是公義的彰顯。」在台灣改革與進步的道路上，民進黨盼望黨內同志能堅持信念，守護價值，就像每一位曾經為台灣民主堅持努力過的前輩一樣。

民進黨同志
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