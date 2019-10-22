雲林副議長退出民進黨 親藍人士：藍營撿到槍

2019-10-22 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



民進黨籍的雲林縣副議長蘇俊豪在選前，突然宣布退黨，引起雲林政壇震驚，其實早在民進黨海線立委人選是否換人未定之前，就傳出蘇已和民進黨漸有脫節，如今退黨，綠營人士並不意外，蘇俊豪以政策理念不合為由，選在選舉前退黨，當中意味著是否已投向藍營，對明年立委甚或總統大選帶來多大衝擊，藍綠都在評估中。

有親藍人士對蘇俊豪選前退黨，用「讓藍營撿到槍」來形容，顯示對綠營選情帶來不小衝擊，尤其對海線立委的選情，將帶來一定程度的影響，蘇治芬陣營也密切觀察中。

蘇俊豪的父親蘇金煌，是雲林縣四湖鄉蘇派的當家掌門人，原也是屬於張榮味張派的人馬，蘇金煌後來因政治因素與張派漸形漸遠，直到上一屆雲林縣議會選舉，蘇金煌自知議長寶座難保，即主動退居幕後，改由在物流中心擔任要職的兒子蘇俊豪接手出馬參選議員。

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當時雲林縣由綠營主政，蘇俊豪接下父親的政治衣缽，除擁有父親豐厚政治基礎，加上綠營的支持，初次進軍踏進政壇，就選上副議長，順利接下父親棒子，政治路也走得順暢，也讓蘇家的政治實力更上一層樓，連同他的弟弟蘇澤峰也選上嘉義市副議長，成為國內少有同時出了兩個副議長的政治世家。

45歲的蘇俊豪是政壇的帥哥級人物，加上他從政步伐穩健，勤於經營基層，因而不靠父親的政治光茫，也自己走出一片天，被視為政壇的明日之星，本屆順利連任副議長，2016年在蔡英文選上總統後，即加入民進黨，也被視為有實力角逐立委的後進。

蘇俊豪雖披綠袍，但其家族過去一向親藍，被視為橫跨藍綠的政治家族，他的堂弟也是現任四湖鄉長蘇國瓏在2020大選就站出來公開挺張嘉郡，使得人在綠營並擔任蘇治芬和蔡英文競選總部的總督導的蘇俊豪，左右掣肘，尤其在同為四湖鄉人的李進勇競選去年底競選連任時，在四湖的大本營也選輸，讓綠營顏面盡失，蘇俊豪在綠營地位也稍受動搖。