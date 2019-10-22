親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

放不下庫德人油田？美軍誘勸川普「重新駐軍敘利亞」

還只是「半帝」？德仁天皇即位禮：恩赦55萬前科犯

雲林副議長退出民進黨 親藍人士：藍營撿到槍

2019-10-22 14:13聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

民進黨籍的雲林縣副議長蘇俊豪在選前，突然宣布退黨，引起雲林政壇震驚，其實早在民進黨海線立委人選是否換人未定之前，就傳出蘇已和民進黨漸有脫節，如今退黨，綠營人士並不意外，蘇俊豪以政策理念不合為由，選在選舉前退黨，當中意味著是否已投向藍營，對明年立委甚或總統大選帶來多大衝擊，藍綠都在評估中。

有親藍人士對蘇俊豪選前退黨，用「讓藍營撿到槍」來形容，顯示對綠營選情帶來不小衝擊，尤其對海線立委的選情，將帶來一定程度的影響，蘇治芬陣營也密切觀察中。

蘇俊豪的父親蘇金煌，是雲林縣四湖鄉蘇派的當家掌門人，原也是屬於張榮味張派的人馬，蘇金煌後來因政治因素與張派漸形漸遠，直到上一屆雲林縣議會選舉，蘇金煌自知議長寶座難保，即主動退居幕後，改由在物流中心擔任要職的兒子蘇俊豪接手出馬參選議員。

當時雲林縣由綠營主政，蘇俊豪接下父親的政治衣缽，除擁有父親豐厚政治基礎，加上綠營的支持，初次進軍踏進政壇，就選上副議長，順利接下父親棒子，政治路也走得順暢，也讓蘇家的政治實力更上一層樓，連同他的弟弟蘇澤峰也選上嘉義市副議長，成為國內少有同時出了兩個副議長的政治世家。

45歲的蘇俊豪是政壇的帥哥級人物，加上他從政步伐穩健，勤於經營基層，因而不靠父親的政治光茫，也自己走出一片天，被視為政壇的明日之星，本屆順利連任副議長，2016年在蔡英文選上總統後，即加入民進黨，也被視為有實力角逐立委的後進。

蘇俊豪雖披綠袍，但其家族過去一向親藍，被視為橫跨藍綠的政治家族，他的堂弟也是現任四湖鄉長蘇國瓏在2020大選就站出來公開挺張嘉郡，使得人在綠營並擔任蘇治芬和蔡英文競選總部的總督導的蘇俊豪，左右掣肘，尤其在同為四湖鄉人的李進勇競選去年底競選連任時，在四湖的大本營也選輸，讓綠營顏面盡失，蘇俊豪在綠營地位也稍受動搖。

蘇俊豪被親綠的人認為是未來可能接手參選立委的政壇新秀，如今卻突然退黨，對明年選情會帶來多大衝擊和影響，藍綠都在評估中。

本月19日蘇治芬和蔡英文聯合競選總部成立大會上，台上就沒看到蘇俊豪身影。記者蔡維...
本月19日蘇治芬和蔡英文聯合競選總部成立大會上，台上就沒看到蘇俊豪身影。記者蔡維斌／攝影
分享

民進黨蘇治芬2020選舉
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

拒陳同佳來台 孫大千：蔡政府公然「放水吃案」

2019-10-22 15:34

蘇貞昌：國家利益就是主權守住經濟發達人民幸福

2019-10-22 14:53

傳總質詢後輔選韓國瑜 侯友宜：想太多了

2019-10-22 14:07

日皇即位禮 駐日代表謝長廷出席

2019-10-22 13:50

雲林縣副議長退黨 ：「蔡英文當選後從沒找過我」

2019-10-22 13:17

綠委：中共滲透已是準戰爭行為 盼速立代理人法

2019-10-22 13:08

影／叫蘇揆「閉嘴」 議場質詢火爆對話

2019-10-22 13:05

訓犬校虐狗繁殖成動保漏洞 時力要求落實查核

2019-10-22 12:34

安倍賀電來自服務處 外交部：肯定駐處績效但不夠審慎

2019-10-22 12:30

馬英九哽咽？李正皓：馬向韓國瑜示範如何當個合格總統

2019-10-22 12:30

震撼彈！雲林副議長退出民進黨、辭小英競總總督導

2019-10-22 12:12

非洲小孩跳舞歡迎喊China 蘇揆：要讓國際分得清楚

2019-10-22 11:30

港警與民衝突 侯友宜：警察是夾心餅乾

2019-10-22 11:23

國民黨最大尾？侯友宜：那要被抓去關

2019-10-22 11:19

黃承國說明 事前不認識管浩鳴

2019-10-22 11:17

被要求講韓國瑜優點 侯友宜：講我的缺點對新北有幫助

2019-10-22 10:44

擬自排入藍不分區立委名單？吳敦義：反正不會排第一

2019-10-22 10:42

蔡壁如評EQ只有2分 柯文哲笑回：這是新聞嗎？

2019-10-22 10:06

影／美亞太助卿史達偉見徐斯儉 最關切陸奪台友邦

2019-10-22 06:54

吳敦義、王金平同框抱抱「沒心結」

2019-10-22 00:37

郁慕明轟蔡英文「台獨寄生中華民國」

2019-10-22 00:28

譴責暴力 徐國勇：總統參選人 維安將升級

2019-10-22 00:22

蔡總統：同婚合法 過程不容易但達標

2019-10-22 00:14

拚推台灣創新成果 唐鳳擁美、西非營利組織無給職理事

2019-10-21 17:01

蔡壁如今成立粉絲團 自爆柯文哲叫她「血滴子」

2019-10-21 15:56

外配親屬來台不能長期居留 外交部：若屬突發可協助

2019-10-21 15:54

提點子平台選前60天暫停提案 立委喊刪國發會預算

2019-10-21 14:46

週刊爆承攬高雄氣爆11國賠官司 許銘春：造謠將提告

2019-10-21 14:20

親民黨向柯文哲喊話：跳脫政黨利益 第三勢力才能極大化

2019-10-21 13:46

特勤以身作盾獎500萬 國安局長：不是擋個子彈就有

2019-10-21 13:32

曾被譏「神豬」如今瘦了 連勝文：我沒吃過減肥藥

2019-10-21 13:17

國安局預算初審過關 國安特考新進人員明年恢復山海訓

2019-10-21 12:19

邦交定心丸？瓜地馬拉準總統：我們會站在台灣這一邊

2019-10-21 12:14

愛達荷州長訪台 蔡總統盼共創更多新發展

2019-10-21 11:49

共享經濟協會提外送納管五點共識 政院今開跨部會議

2019-10-21 11:22

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

拒絕香港殺人嫌犯來台投案 韓國瑜：這不是很可笑嗎?

2019-10-20 19:15

跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11

韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29
看更多

熱門文章

震撼彈！雲林副議長退出民進黨、辭小英競總總督導

2019-10-22 12:12

陳同佳案林鄭回馬槍 他舉4點揭開蔡政府偽善

2019-10-22 06:14

藍不分區安全名單 吳敦義確定列入

2019-10-22 00:40

影／陳同佳案 呂秀蓮怒拍桌：蔡英文為什麼懦弱了

2019-10-21 15:54

陳同佳案 檢嗆行政干預司法

2019-10-22 00:18

陳同佳投案詭異？女律師問蘇貞昌：真的當過律師嗎？

2019-10-21 18:00

陳同佳來台受審會怎樣？ 黃暐瀚：台灣會一秒鐘矮化嗎？

2019-10-21 16:27

顧主權消風 李艷秋：蔡英文撿槍、撿彈就是不撿殺人犯

2019-10-22 01:17

馬英九談陳同佳投案講到哽咽：我也有女兒...

2019-10-22 10:35

馬英九哽咽？李正皓：馬向韓國瑜示範如何當個合格總統

2019-10-22 12:30

曾見「北京政協」談陳同佳案？徐國勇：事前不知其身份

2019-10-21 19:22

港嫌陳同佳來台投案被拒 港媒：後天出獄是自由人無法管

2019-10-21 15:56

不是夜襲、出征！韓國瑜競選歌超讚 大家卻不知道

2019-10-22 08:00

聽到吳敦義列不分區安全名單 柯文哲狂笑：我要忍住

2019-10-22 09:54

回應聯合報報導 國家山林解禁

2019-10-22 00:13

親綠智庫最新民調 蔡英文大勝韓國瑜16.4個百分點

2019-10-22 10:21

影／舌戰立委！陳同佳若現身台灣？徐國勇：馬上抓

2019-10-21 16:53

雲林縣副議長退黨 ：「蔡英文當選後從沒找過我」

2019-10-22 13:17

影／沒心結？吳敦義王金平緊緊相擁 吳：說抱幾次就抱幾次

2019-10-21 16:17

批政府推託陳同佳案 律師：到底把司法正義擺到哪邊？

2019-10-22 08:13

綠拒陳同佳入境 柯文哲諷刺：選舉到了 大家都抓狂起笑

2019-10-22 09:47

黃承國證實9月底帶管浩鳴會徐國勇 談陳同佳案

2019-10-21 19:21

被要求講韓國瑜優點 侯友宜：講我的缺點對新北有幫助

2019-10-22 10:44

賴清德反對小黨監督大黨 陳水扁：看不下去

2019-10-21 20:05

影／被韓國瑜批「老醋廠老闆」 柯文哲回嗆：我覺得他可惜

2019-10-21 17:18

不只柯文哲與韓國瑜互酸 蔡壁如、王淺秋也針鋒相對

2019-10-21 21:20

港府：陳同佳明天獲釋 就是自由人

2019-10-22 00:29

港女命案法務部待香港法院先決管轄權 律師：荒謬

2019-10-21 22:22

陳同佳案 張善政：民進黨何不直接發個廢紙通緝令

2019-10-21 15:39

陳同佳明天獲自由！律師陳麗玲建議他這麼做

2019-10-22 10:20

陳同佳案馬英九哽咽 管碧玲酸：哭吧，馬英九應要哭的

2019-10-22 11:45

陳同佳案對2020選情影響 綠學者：綠營不能掉以輕心

2019-10-22 12:15

安倍賀電來自服務處 外交部：肯定駐處績效但不夠審慎

2019-10-22 12:30

影／韓國瑜窩心站高讓大家看得到 農民瘋狂要簽名

2019-10-21 20:45

不願放下「反送中」這把槍 她批民進黨「葉公好龍現代版」

2019-10-21 18:25

陸委會官員：港府用送中邏輯 將台灣納一中框架

2019-10-22 00:23

民進黨批韓國瑜請假參選落跑 台師大教授：打擊異己利器

2019-10-22 10:06

陳同佳要投案得偷渡？許淑華：台灣彷彿港片橋段的公海

2019-10-22 12:09

陳同佳案應來台受審？吳敦義：各種說法都有道理

2019-10-22 10:11

法務部：藉陳同佳案政治操作的是香港不是台灣

2019-10-21 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top