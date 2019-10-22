影／叫蘇揆「閉嘴」 議場質詢火爆對話

2019-10-22 13:05 攝影中心 記者 攝影中心 記者 杜建重 ／台北即時報導



立法院上午進行行政院施政總質詢，行政院長蘇貞昌在答詢時與國民黨立委許毓仁起爭執，兩人針鋒相對，說到激動處，許毓仁更指著蘇貞昌要他「閉嘴」，蘇貞昌也回嗆「你叫什麼叫」，現場氣氛火爆。

針對金管會開放網銀金融業導入雲端服務，公股行庫是否有違反智慧財產權、個資法等相關問題，許毓仁要求蘇貞昌徹查，並要蘇貞昌負責！

由於網銀相關業務屬金管會權責，金管會主委顧立雄本來要回答，但許要求蘇員昌回答，蘇又請顧回答，許毓仁不滿回說「我要你講，你又推給金管會主委」，蘇貞昌準備回答時，許毓仁又指著蘇貞昌說「你不要講話！閉嘴」蘇相當不悅回應許：「我來答詢，憑什麼批評我什麼都不懂？」

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許、蘇二人針鋒相對，許毓仁再嗆蘇貞昌，「我問你什麼都不懂啊！你看左看右，在跟我耍嘴皮子」，蘇再回擊：「我是院長我負責，我不是耍嘴皮子，你在國會利用免責權，什麼叫做閉嘴？怎麼會叫一個人閉嘴？」「叫什麼叫？」