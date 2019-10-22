訓犬校虐狗繁殖成動保漏洞 時力要求落實查核

2019-10-22 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



位於桃園楊梅的「龍杰警犬訓練所」，近日遭爆訓練師有虐狗行為、訓練所內部環境也相當惡劣。時代力量立委徐永明今天質疑，農委會對桃市府的調查消極，更無檢討動保法漏洞，農委會應針對極有可能私下買賣、寄養及繁殖寵物的三種業者，包括訓練為名招收犬隻住宿的訓練犬學校、寵物美容訓練機構、比賽犬專門玩家等，進行全台專案檢查，避免憾事發生。

徐也提到，針對這次違法的龍杰訓犬所，除了主管機關從嚴裁罰，未來也應公開所有受罰店家及事由。

徐永明與時力桃園市議員簡智翔、中壢區立委候選人林佳瑋今天舉行「政府動保大漏洞，全台查核要落實」記者會，簡智翔質疑，這次被踢爆虐狗的龍杰警犬訓練所雖享譽國際、屢奪世界訓犬賽大獎，但內部環境惡劣，毛小孩受傷生病的情景令人痛心，但因中央主管機關袖手旁觀，讓地方政府為所欲為，桃園動保處至今尚未依據《動保法》第25-2條對龍杰訓犬所負責人開罰，也未依照同條文沒入目前留至於所內的犬隻。

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林佳瑋提到，日前桃園市政府才公告今年評鑑143家業者的結果，但評鑑之後，竟還發生龍杰這樣業者可以繼續合法掩護非法，成為動保最大的漏洞，農委會目前的網站「特定寵物業管理系統」已經可以公告業者名稱及評鑑等級，但如果不將違規事由、裁罰金額一併也在縣市政府網站公開，將嚴重影響所有毛小孩的權益。