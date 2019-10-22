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馬英九哽咽？李正皓：馬向韓國瑜示範如何當個合格總統

2019-10-22 12:30聯合報 記者林文義／台北即時報導

蔡政府拒絕讓陳同佳來台投案，並指港府願助港女命案凶嫌陳同佳來台投案遭陸委會指別具用心。前總統馬英九本月20日即發表談話，指政府的做法殘忍跟不理性，應該要讓陳同佳來台受審，並批陸委會莫名其妙，後續並陸續發表相關談話；甫被國民黨開除黨籍的李正皓表示，馬英九正在向韓國瑜示範如何當一個「合格」的總統？速度、高度、態度、精準度，缺一不可。

李正皓說，在速度部分，針對陳同佳案，馬英九首先於10/20上午11點38分向蔡英文政府開砲；而韓國瑜則於10/21上午10點51分針對此事回應，整整慢了馬英九將近24小時。

至於高度與態度。馬英九不與蔡英文打嘴炮，專挑兩岸、台港議題交鋒，這是總統的高度；受訪時真情流露，這是態度。

你說馬英九做戲也好、說馬英九矯情也好，但事實就是在今日馬英九成功了重新把民進黨拖回陳同佳的戰場；對比蘇貞昌、徐國勇昨日的巧言辯解，更突顯民進黨政府對此事的無力反擊。

精準度。有興趣的人可以對比馬英九今早受訪時照稿念的談話內容與之後馬英九的臉書文，近乎一字不差。照稿念的馬總統雖然無趣，但確保了不會鬧笑話，兩岸、外交是最重視「辭令」的領域，每一字、每一句都有意義，這是總統對於專業領域該有的精準度。

至於其他，不談也罷，說多了又被講在黑韓。

以下是馬英九臉書全文：

看到這幾天蔡政府對於「陳同佳案」荒腔走板的發言，我非常難過。一個被我們檢察官通緝的香港殺人犯，要來臺灣投案卻被拒絕，我們的總統嘴巴高喊主權，實際上卻放棄我們的司法管轄權。昨天政府各部門的發言，證實蔡政府確實是以政治考量處理陳同佳案，證明蔡政府重視選舉算計，更勝於人權保障與正義伸張。

陳同佳要來臺投案，蔡政府只會不斷跳針說必須先建立司法互助。我們當然支持臺港之間儘速簽訂司法互助協議，但這與陳同佳投案並不抵觸。先就個案同意嫌犯來臺受審，以此建立臺港司法互助實務的範例，不是更好嗎？

陸委會今年5月還公開向港府喊話，「不用修法，也可以馬上送過來」；既然當時可以要求港府馬上把陳同佳送到臺灣來，為什麽現在反而不可以了呢？為什麽現在反而要以司法互助為藉口拒絕其投案？這種昨是今非的態度，才有不可告人的陰謀吧？

殺人嫌犯要投案，行政院蘇貞昌院長卻說不符合人性，不符合常理，難道是希望犯罪者都逍遙法外，才有人性？才合常理？蘇院長說不要陷入圈套，但我們看到的只有政治操作與無理藉口。請蘇院長說清楚，依法逮捕殺人犯，還受害者公道，這算什麼圈套？

蔡總統口口聲聲說要支持香港人權，昨天還對外賓高談闊論臺灣的人權。但面對這起殘忍的命案，蔡總統怎麼噤聲不語，如此漠視人權？這讓死者家屬情何以堪？蔡總統平時高喊護主權，難道不知道放棄司法管轄權會嚴重傷害國家主權嗎？百年前喪權辱國的不平等條約不就是這樣放棄司法權嗎？

不要為了政治操作，折損國家的主權，更不要為了選舉利益，糟蹋國家主權。無論蔡政府如何用盡各種理由及話術來掩飾政治算計，事實只有一個，一條寶貴的人命，在臺灣遭到殘忍殺害。

蔡總統，「人命關天」，您不在乎，我們在乎。這是一條人命，一個媽媽辛辛苦苦把女兒養大，燦爛美好的青春年華卻慘死臺灣。將心比心，我也是兩個女兒的爸爸，想到她爸媽心中的痛，我真的非常非常難過，蔡總統，您不在乎，我們在乎，請讓殺人犯來臺投案，還死者和家屬一個公道。讓全世界知道中華民國是一個尊重法治、保障人權的進步國家。

前總統馬英九（圖）上午發表對陳同佳投案遭拒一事聲明，受訪時講到哽咽，他表示人命關...
前總統馬英九（圖）上午發表對陳同佳投案遭拒一事聲明，受訪時講到哽咽，他表示人命關天，蔡總統不在乎，我們在乎。「將心比心，我也是兩個女兒的爸爸，想到她爸媽心中的痛，我真的非常非常難過。」記者余承翰／攝影
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馬英九陳同佳人權李正皓韓國瑜
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