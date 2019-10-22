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安倍賀電來自服務處 外交部：肯定駐處績效但不夠審慎

2019-10-22 12:30聯合報 記者張文馨／台北即時報導

我駐福岡辦事處在國慶酒會公布日本首相安倍晉三賀電，遭日方內閣官員否認。外交部發言人歐江安今天表示，賀電為真實文件，來自安倍的眾議員地方事務所，是地方性賀電。歐江安指出，福岡辦事處由地方管道收到，公布賀電反應其積極處理地方關係的成效，但未考慮台日關係敏感，引發後續相關風波，外交部已嚴正告誡，需審慎行事。

賀電事件引發台日雙方說法兜不攏，行政院長蘇貞昌更親自指示針對此事進行查處。歐江安今天上午出席例行記者會後受訪指出，外交部9日要求福岡辦事處以特急件提交報告，駐處當天晚間報回，外交部已完成相關審查作業。

針對賀電，歐江安表示，這個賀電屬於真實文件，來自安倍的眾議員地方事務所的地方文件，是地方性的賀電，福岡辦事處透過地方管道收到；至於是由誰交付賀電，不便透露。

歐江安指出，福岡辦事處的用意良善，公布賀電是為了彰顯台日友好，凝聚僑胞向心力，因此將賀電在國慶酒會中展示，一定程度反應福岡辦事處積極經營地方關係的成效，當然值得肯定。但辦事處沒有考慮台日政治關係的敏感性跟必須低調處理賀電，未注意到相關細節，引發後續關心跟相關風波，因此對福岡辦事處跟駐日代表處、日本的各辦事處，外交部給予嚴正告誡，日後必須要審慎行事。

她也說，此事並沒有影響台日關係，安倍的母親安倍洋子，與安倍胞弟、眾議員岸信夫仍出席駐日代表處舉行的國慶酒會，岸信夫也特別提到賀電可以被信賴。

駐福岡辦事處國慶酒會公布日本首相安倍晉三賀電。圖／取自中央社、駐福岡辦事處提供
駐福岡辦事處國慶酒會公布日本首相安倍晉三賀電。圖／取自中央社、駐福岡辦事處提供
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福岡外交部
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