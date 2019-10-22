非洲小孩跳舞歡迎喊China 蘇揆：要讓國際分得清楚

2019-10-22 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北即時報導



蔡英文總統在國慶演說以「中華民國台灣」稱呼我國，她昨天也說，兩岸關係沒有好壞，只有國家利益。行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢時指，蔡總統講得很對，台灣希望在國際上有一席之地，不像香港沒有主權，只能任由人要煎要煮。蘇貞昌也說，中華民國台灣是要讓國際分得清楚，並說自己跟隨總統出訪，「我們給非洲補助有夠多錢，結果非洲小朋友一直跳舞感謝我們叫China，『無采（bo´-ts‘ai`）開這麼多錢』」。

蘇貞昌指出，作為一個國家總統，蔡英文講的很對，她所謂國家利益指的是對2300萬人民最好，對台灣來說和世界各國越多往來越好，台灣希望有一席之地，不要像是香港沒有主權，任由人要煎要煮。

親民黨立委周陳秀霞提醒，蔡總統堅持國家利益，也要正視親美抗中付出的代價。蘇貞昌表示，沒說要抗中，政府是希望互惠往來，但是「中國堅持我們是他們一部分，台灣無法喪失主權來交換」。

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周陳秀霞追問，過去前副總統呂秀蓮講「中華民國在台灣」，前總統陳水扁說「中華民國是台灣」，蔡總統說「中華民國台灣」，這三者有何不同？蘇貞昌表示，都一樣，立委代表國會議員，表示台灣是國家，且現在在台灣。台灣要讓世界知道，世界說到中國，講的是對面那國，不是台灣。