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黃承國：如果知道管牧師政協身分 連我都不會跟他見面

2019-10-22 10:52聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

港女箱屍命案嫌犯陳同佳欲投案在台灣政壇掀起波瀾，更爆出國策顧問黃承國曾帶中國政協、牧師管浩鳴拜會內政部徐國勇的案外案。黃承國今在立法院解釋，管牧師來訪兩人是首次見面，若早知道有政協成員身分他不會見面也不會引薦，且當時管牧師表達，加害人跟被害人都是教會學校學生，長期觀察案發後兩方家屬心理狀況後，才會希望帶陳同佳投案，是站在教會立場。

黃承國帶管浩鳴牧師見內政部長談陳同佳案，但管卻被爆出有中國政協身分，引發討論。內政部長徐國勇昨解釋，聖公會教省秘書長是宗教領袖，而宗教業務屬內政部主管業務，照例予以接見，會面中，管浩鳴確實有提及陳同佳案，只是通緝不是內政部發布的，且陳同佳案涉及司法互助等事宜，不宜由內政部回答，隨後牧師二度求訪他便拒絕接見。

陳同佳投案風波未歇，黃承國今赴立法院受訪時還原當時狀況，拿出管牧師的名片就是香港聖公會祕書長，未寫上政協成員身分，更說管皓鳴牧師是透過香港教會朋友邀約，表達有在台灣有事項需要協助，他們也是首次見面，若早知道有政協身分就不會跟管牧師見面，也不會引薦，「如果知道管牧師政協身分，連我都不會跟他見面。」

黃承國說，兩人在9月24日見面，牧師表達港女箱屍案加害人跟被害人都是教會學校學生，在長期觀察兩方家屬心理狀況，所以希望帶陳同佳來投案，站在教會立場希望台灣方面提供協助，他也好奇過是否有政治操作的可能，但管牧師強調是站在教會立場。

黃承國表示，接著9月25日他邀約徐國勇部長與牧師一同見面，當時徐事先不知情，但會面中管牧師有提到陳同佳投案相關事項，徐沒有給予承諾，並指出這部分必須要政府對政府，不是他可以決定的事情。

藍營則質疑黃承國這作法根本是「中共代理人」，黃承國則說，陳同佳投案牧師是熱心希望我方協助，但沒有想到牧師的背景引起那麼大風波，「這個批評我們承擔不起。」至於是否因此請辭國策顧問，黃承國則反問媒體，兩者沒有關係吧？

國策顧問黃承國。 記者賴于榛／攝影
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國策顧問黃承國。記者賴于榛／攝影
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國策顧問黃承國。記者賴于榛／攝影
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陳同佳內政部徐國勇
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