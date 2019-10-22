被要求講韓國瑜優點 侯友宜：講我的缺點對新北有幫助

2019-10-22 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市長侯友宜今前往新北市議會接受市政總質詢，民進黨團總召何博文要求侯友宜講出，國民黨總統參選人韓國瑜的優點，侯友宜則說，請議員挑他自己的缺點，對新北市民比較有幫助。不過何博文指出，侯友宜說不出韓的優點。

何博文指出，聽說市長總質詢完後，就要全力為韓國於輔選，不過現在市長拚市政拼到感冒，難道還要輔選請假？不過政黨政治立場，去幫忙議會不會多說什麼，只要嚴守份際就不會干涉。

侯友宜說，他當下最重要的面對議會質詢，議員關心的事情他最好最重要，他一切工作方向以市政為最大考量，他是新北市長，其他都是其次問題，侯友宜講話算話。

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何博文則說，過去台北縣長周錫瑋民調都最後一名，新北前市長朱立倫都是後段班，侯友宜上任後民調就第7名，韓國瑜則是倒數第一名，市長是否能說出，新北有哪些地方是可以學習高雄市，韓國瑜有哪些優點。

侯友宜表示，他不會認為哪個人有優點或缺點，他自己缺點比優點多，欣賞別人優點比較多，他這段時間都在新北市，高雄大小事他比較少著墨，不過請議員挑他的缺點，對新北市民比較有幫助。