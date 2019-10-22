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擬自排入藍不分區立委名單？吳敦義：反正不會排第一

2019-10-22 10:42聯合報 記者周志豪／即時報導

國民黨明天中常會將通過下屆不分區立委提名作業時程與提名作業規定，黨主席吳敦義是否自排入名單受關注。吳上午受訪表示，等中常會通過要點才能依據去排，名單會有一個team做各種考慮，他有沒有現在還不能說，反正不會是排第一就對了。

媒體詢問，外界點名吳敦義將自排國民黨下屆不分區立委第7名。吳反問，他都還沒有宣布外界怎麼知道，都是揣測，「你是喜歡007電影嗎？」

國民黨總統參選人韓國瑜目前選情明顯落後，吳敦義表示，現在還有兩個多月，還是力爭上游，韓不是希望11月民調能跨越民進黨總統參選人蔡英文，大家努力吧。

吳敦義認為，韓國瑜支持來源以庶民為主，不一定會留在家裡聽電話，說不定民調與實際狀況可能還是有點差距，所以總要努力，還沒有達到最後當選目標，一定不能鬆懈，每一分每一秒都要很認真才行。

外界評估韓國瑜無法拿到知識藍選票，吳敦義說，知識藍並不是每一張都投或不投韓，庶民藍也是，還有些經濟藍、知識藍、文化藍的票也要爭取，票的源頭愈多愈好。

至於鴻海創辦人郭台銘宣布支持國民黨立委參選人黃韻涵，並稱黃是郭家軍，吳敦義表示，什麼提誰提誰，他不能表達什麼意見，他不是評論家。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之受訪時則表示，民調起起伏伏，韓國瑜參加活動、走入基層感受的都是熱呼呼民心；韓陣營的民調以瑜蔡英文愈來愈接近，1月11日投票日才是最準確的民調，大家一起加油。

至於不分區立委名單，葉元之說，不分區作業還在進行中，以吳敦義高度，一定會擬出符合黨需求與社會期待名單，尊重黨中央安排。

韓國瑜吳敦義民調
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