擬自排入藍不分區立委名單？吳敦義：反正不會排第一

2019-10-22 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／即時報導



國民黨明天中常會將通過下屆不分區立委提名作業時程與提名作業規定，黨主席吳敦義是否自排入名單受關注。吳上午受訪表示，等中常會通過要點才能依據去排，名單會有一個team做各種考慮，他有沒有現在還不能說，反正不會是排第一就對了。

媒體詢問，外界點名吳敦義將自排國民黨下屆不分區立委第7名。吳反問，他都還沒有宣布外界怎麼知道，都是揣測，「你是喜歡007電影嗎？」

國民黨總統參選人韓國瑜目前選情明顯落後，吳敦義表示，現在還有兩個多月，還是力爭上游，韓不是希望11月民調能跨越民進黨總統參選人蔡英文，大家努力吧。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

吳敦義認為，韓國瑜支持來源以庶民為主，不一定會留在家裡聽電話，說不定民調與實際狀況可能還是有點差距，所以總要努力，還沒有達到最後當選目標，一定不能鬆懈，每一分每一秒都要很認真才行。

外界評估韓國瑜無法拿到知識藍選票，吳敦義說，知識藍並不是每一張都投或不投韓，庶民藍也是，還有些經濟藍、知識藍、文化藍的票也要爭取，票的源頭愈多愈好。

至於鴻海創辦人郭台銘宣布支持國民黨立委參選人黃韻涵，並稱黃是郭家軍，吳敦義表示，什麼提誰提誰，他不能表達什麼意見，他不是評論家。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之受訪時則表示，民調起起伏伏，韓國瑜參加活動、走入基層感受的都是熱呼呼民心；韓陣營的民調以瑜蔡英文愈來愈接近，1月11日投票日才是最準確的民調，大家一起加油。

至於不分區立委名單，葉元之說，不分區作業還在進行中，以吳敦義高度，一定會擬出符合黨需求與社會期待名單，尊重黨中央安排。