蔡壁如評EQ只有2分 柯文哲笑回：這是新聞嗎？

2019-10-22 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜近來頻頻「互酸」，儘管柯文哲稱兩人情誼未變，不過這股「柯韓互酸」的風潮也延燒到底下幕僚。北市府顧問蔡壁如、高雄市新聞局長王淺秋昨晚接受華視《今晚好好說》專訪時，數度針鋒相對，對於柯文哲「自焚說」的失言風波，王淺秋更直言，「這是一個厚道的問題」，市長應該要更理解角落民眾的苦痛。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，你要是從頭聽到尾（指自焚說）就不覺得有問題，自己是極端邏輯的人，講話有一定邏輯，但你要是有剪中間一段，在經過這種(重製)，算了算了，鬥不過民進黨，不要和他玩了。

對於蔡壁如和王淺秋在節目上數度針鋒相對，柯文哲說，不會啊，他和韓國瑜也不會互酸啊，自己只是講話太實在而已，而且不會啦，他(指韓國瑜)也不太會講自己的壞話。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對於蔡壁如在節目認為，滿分5分的EQ項目，柯文哲只有2分。柯文哲則說，差不多，自己本來就不好，「這是新聞嗎」。

柯文哲說，我們這種外科的，本來就沒有什麼EQ，我們就是太過務實，要是CPR還在搞情緒，病人都要死掉了。

此外，對於有議員質疑北市府沒有副發言人的編制，卻足足設了3位副發言人，柯文哲說，反正那也不用多付一份薪水，這就是功能性的分組，又不是到那個頭銜要多領一份薪水，所以還好啦。

柯文哲強調，就是什麼樣的事務，派誰出去講話，像是遇到國際事務，副發言人陳冠廷還是比較熟悉，發言還是專業。像自己每天被迫堵，你要是要他講葉克膜，自己就是專家，要是講建築、容積率，自己也不是很懂。