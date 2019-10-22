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蔡壁如評EQ只有2分 柯文哲笑回：這是新聞嗎？

2019-10-22 10:06聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜近來頻頻「互酸」，儘管柯文哲稱兩人情誼未變，不過這股「柯韓互酸」的風潮也延燒到底下幕僚。北市府顧問蔡壁如、高雄市新聞局長王淺秋昨晚接受華視《今晚好好說》專訪時，數度針鋒相對，對於柯文哲「自焚說」的失言風波，王淺秋更直言，「這是一個厚道的問題」，市長應該要更理解角落民眾的苦痛。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，你要是從頭聽到尾（指自焚說）就不覺得有問題，自己是極端邏輯的人，講話有一定邏輯，但你要是有剪中間一段，在經過這種(重製)，算了算了，鬥不過民進黨，不要和他玩了。

對於蔡壁如和王淺秋在節目上數度針鋒相對，柯文哲說，不會啊，他和韓國瑜也不會互酸啊，自己只是講話太實在而已，而且不會啦，他(指韓國瑜)也不太會講自己的壞話。

對於蔡壁如在節目認為，滿分5分的EQ項目，柯文哲只有2分。柯文哲則說，差不多，自己本來就不好，「這是新聞嗎」。

柯文哲說，我們這種外科的，本來就沒有什麼EQ，我們就是太過務實，要是CPR還在搞情緒，病人都要死掉了。

此外，對於有議員質疑北市府沒有副發言人的編制，卻足足設了3位副發言人，柯文哲說，反正那也不用多付一份薪水，這就是功能性的分組，又不是到那個頭銜要多領一份薪水，所以還好啦。

柯文哲強調，就是什麼樣的事務，派誰出去講話，像是遇到國際事務，副發言人陳冠廷還是比較熟悉，發言還是專業。像自己每天被迫堵，你要是要他講葉克膜，自己就是專家，要是講建築、容積率，自己也不是很懂。

不過有議員質疑臉書常常推播民眾黨相關事務，似乎公私不分，柯文哲說，這和公私不分有什麼關係，相信他們(指小編們)還是會注意，下班時間才會去處理；更何況要是講黨政不分，看你是要拿小英做標準，還是拿韓國瑜做標準，不然大家拿出來講，「我保證比他們更好」。

台北市長柯文哲（左）上午接受媒體聯訪。記者邱德祥／攝影
台北市長柯文哲（左）上午接受媒體聯訪。記者邱德祥／攝影
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