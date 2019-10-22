中國靠陳同佳投案合理化送中？ 蘇貞昌：我們不會上當
2019-10-22 09:22
聯合報 記者賴于榛
／即時報導
港女箱屍命案嫌犯陳同佳出獄後有意來台投案，但我方卻認為香港的司法管轄權優於台灣，遭到在野黨砲轟。行政院長蘇貞昌今在立法院指出，陳同佳投案一事，當然後面有中國企圖用送來台灣合理化送中條例，「我們不會上當。」
蘇貞昌今赴立法院備詢，被問到如果陳同佳自己搭機來台，是否等於我方期待的司法互助破功？蘇說，這個案子兩邊都有管轄權，殺人的人、被害人家屬都在香港，嫌犯仍在香港監獄，香港有可及性與便利性，應該要審辦與追訴不該讓司法有空窗期，需要我方協助我方都願意給協助。
蘇貞昌表示，如果香港政府要司法互助，應該把相關證據、調查資料、筆錄、搜索狀況給我方，台灣也會加以審判，但也不是讓嫌犯隨便趴趴走，又不是來身體檢查，要有相關證物才能判，否則來也無法進行，若是陳同佳隨口亂說，很多相關證物卻都在香港。
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「我們要求司法互助」，蘇貞昌說，他責成法務部跟陸委會來跟香港談司法互助，但香港過去不理不睬，現在態度丕變，當然後面有中國企圖用送來台灣合理化送中條例，「我們不會上當」，還是希望香港政府能夠回應香港民意要求，對於反送中好好處理。
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