親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

川普為何盲信大陸會妥協？30年前一本書 影響他太深

秋意漸濃！衣服可以換季了嗎？氣象專家告訴你

中國靠陳同佳投案合理化送中？ 蘇貞昌：我們不會上當

2019-10-22 09:22聯合報 記者賴于榛／即時報導

港女箱屍命案嫌犯陳同佳出獄後有意來台投案，但我方卻認為香港的司法管轄權優於台灣，遭到在野黨砲轟。行政院長蘇貞昌今在立法院指出，陳同佳投案一事，當然後面有中國企圖用送來台灣合理化送中條例，「我們不會上當。」

蘇貞昌今赴立法院備詢，被問到如果陳同佳自己搭機來台，是否等於我方期待的司法互助破功？蘇說，這個案子兩邊都有管轄權，殺人的人、被害人家屬都在香港，嫌犯仍在香港監獄，香港有可及性與便利性，應該要審辦與追訴不該讓司法有空窗期，需要我方協助我方都願意給協助。

蘇貞昌表示，如果香港政府要司法互助，應該把相關證據、調查資料、筆錄、搜索狀況給我方，台灣也會加以審判，但也不是讓嫌犯隨便趴趴走，又不是來身體檢查，要有相關證物才能判，否則來也無法進行，若是陳同佳隨口亂說，很多相關證物卻都在香港。

「我們要求司法互助」，蘇貞昌說，他責成法務部跟陸委會來跟香港談司法互助，但香港過去不理不睬，現在態度丕變，當然後面有中國企圖用送來台灣合理化送中條例，「我們不會上當」，還是希望香港政府能夠回應香港民意要求，對於反送中好好處理。

行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
分享

香港陳同佳蘇貞昌
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

蔡總統：同婚合法 過程不容易但達標

2019-10-22 00:14

【重磅快評】林佳龍應把普悠瑪事故真相當首要

2019-10-22 09:25

吳敦義、王金平同框抱抱「沒心結」

2019-10-22 00:37

郁慕明轟蔡英文「台獨寄生中華民國」

2019-10-22 00:28

譴責暴力 徐國勇：總統參選人 維安將升級

2019-10-22 00:22

拚推台灣創新成果 唐鳳擁美、西非營利組織無給職理事

2019-10-21 17:01

蔡壁如今成立粉絲團 自爆柯文哲叫她「血滴子」

2019-10-21 15:56

外配親屬來台不能長期居留 外交部：若屬突發可協助

2019-10-21 15:54

提點子平台選前60天暫停提案 立委喊刪國發會預算

2019-10-21 14:46

週刊爆承攬高雄氣爆11國賠官司 許銘春：造謠將提告

2019-10-21 14:20

親民黨向柯文哲喊話：跳脫政黨利益 第三勢力才能極大化

2019-10-21 13:46

特勤以身作盾獎500萬 國安局長：不是擋個子彈就有

2019-10-21 13:32

曾被譏「神豬」如今瘦了 連勝文：我沒吃過減肥藥

2019-10-21 13:17

國安局預算初審過關 國安特考新進人員明年恢復山海訓

2019-10-21 12:19

邦交定心丸？瓜地馬拉準總統：我們會站在台灣這一邊

2019-10-21 12:14

愛達荷州長訪台 蔡總統盼共創更多新發展

2019-10-21 11:49

共享經濟協會提外送納管五點共識 政院今開跨部會議

2019-10-21 11:22

從挺柯到柯黑 林濁水：莫忘初心是關鍵

2019-10-21 09:09

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

拒絕香港殺人嫌犯來台投案 韓國瑜：這不是很可笑嗎?

2019-10-20 19:15

跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11

韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11

影／【願景-永續能源之路】德國體檢能源貧戶

2019-10-17 11:10

拖工程款、完工沒驗收 前高市官員批韓團隊螺絲掉滿地

2019-10-17 10:11

客家大老看立委選情 劉盛良：柯已過時，立委拿沒幾席

2019-10-15 12:59

韓國瑜：台灣已經輸了一次，不能再輸四年

2019-10-15 12:04

幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢

2019-10-13 12:57

郭台銘不選韓國瑜落後反拉大 孫大千：換選舉模式因應

2019-10-11 11:41

影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐

2019-10-10 06:47

賀電被日本打臉 網友：乾脆偽造川普賀電吧！

2019-10-08 16:28

韓國瑜請假拚大選挨批 孫大千嗆蘇貞昌騙神明

2019-10-08 12:10

今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前預估仍會超過

2019-10-08 11:18

影／黃國昌：南方澳橋樑檢測轉包牟利

2019-10-04 14:29

吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權

2019-10-04 10:44

中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法

2019-09-27 15:11

【重磅快評】小英女孩不是吳宗憲！蔡英文碧仲就輕了

2019-09-27 14:47
看更多

熱門文章

【重磅快評】樹欲靜而風不止：李顯龍揭穿蔡英文的面具

2019-10-21 10:31

拒絕陳同佳投案 徐國勇：香港為什麼不審？

2019-10-21 09:33

陳同佳案林鄭回馬槍 他舉4點揭開蔡政府偽善

2019-10-22 06:14

影／陳同佳案 呂秀蓮怒拍桌：蔡英文為什麼懦弱了

2019-10-21 15:54

曾被譏「神豬」如今瘦了 連勝文：我沒吃過減肥藥

2019-10-21 13:17

藍不分區安全名單 吳敦義確定列入

2019-10-22 00:40

陳同佳案 檢嗆行政干預司法

2019-10-22 00:18

陳同佳投案詭異？女律師問蘇貞昌：真的當過律師嗎？

2019-10-21 18:00

陸軍裝甲586旅士官疑自傷不治 軍方配合檢警調查

2019-10-21 10:32

陳同佳來台受審會怎樣？ 黃暐瀚：台灣會一秒鐘矮化嗎？

2019-10-21 16:27

陳同佳案 國安局長邱國正：時機不妥不得不政治考量

2019-10-21 10:19

曾見「北京政協」談陳同佳案？徐國勇：事前不知其身份

2019-10-21 19:22

顧主權消風 李艷秋：蔡英文撿槍、撿彈就是不撿殺人犯

2019-10-22 01:17

「我支持反送中」 韓國瑜：找不到不收陳同佳的理由

2019-10-21 11:48

港嫌陳同佳來台投案被拒 港媒：後天出獄是自由人無法管

2019-10-21 15:56

副手人選陳以真？韓國瑜摸記者頭笑而未答

2019-10-21 11:11

【即時短評】民進黨把陳同佳當成了民主前輩？

2019-10-21 12:34

影／舌戰立委！陳同佳若現身台灣？徐國勇：馬上抓

2019-10-21 16:53

影／沒心結？吳敦義王金平緊緊相擁 吳：說抱幾次就抱幾次

2019-10-21 16:17

林右昌批韓國瑜：市長就做不好，總統怎可能做得好

2019-10-21 11:49

徐國勇：陳同佳若出現在台灣 會立刻逮人

2019-10-21 11:56

賴清德反對小黨監督大黨 陳水扁：看不下去

2019-10-21 20:05

影／被韓國瑜批「老醋廠老闆」 柯文哲回嗆：我覺得他可惜

2019-10-21 17:18

狂酸韓國瑜惹議 柯文哲：我是覺得他很可惜

2019-10-21 10:55

回應聯合報報導 國家山林解禁

2019-10-22 00:13

黃承國證實9月底帶管浩鳴會徐國勇 談陳同佳案

2019-10-21 19:21

拒陳同佳來台 韓國瑜痛批蔡政府將主權閹割、砍頭

2019-10-21 15:28

不只柯文哲與韓國瑜互酸 蔡壁如、王淺秋也針鋒相對

2019-10-21 21:20

拒收殺人犯？法界：擋陳同佳 司法觀點無從解釋政策

2019-10-21 11:19

政治牧師策動陳同佳來台 綠委：香港3考量真高招

2019-10-21 10:13

北美醫界連署聲明 譴責有心人炒作蔡英文學位

2019-10-21 14:50

律師看陳同佳案：政治人物無腦or陳同佳的良心？

2019-10-21 11:25

週刊爆承攬高雄氣爆11國賠官司 許銘春：造謠將提告

2019-10-21 14:20

港女命案法務部待香港法院先決管轄權 律師：荒謬

2019-10-21 22:22

司法院不回答陳同佳投案 藍委：殺人犯要配總統八字？

2019-10-21 12:29

韓國瑜嘉義水上「傾聽之旅」拿不到路權 改道媽祖廟

2019-10-21 13:50

陳同佳案 張善政：民進黨何不直接發個廢紙通緝令

2019-10-21 15:39

不是夜襲、出征！韓國瑜競選歌超讚 大家卻不知道

2019-10-22 08:00

港府：陳同佳明天獲釋 就是自由人

2019-10-22 00:29

韓國瑜拜地藏庵 憶起新北雙和醫院萬人塚

2019-10-21 13:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top