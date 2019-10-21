拒陳同佳來台？ 陸委會：當務之急建立司法互助機制

2019-10-21 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／即時報導



港女箱屍命案嫌犯陳同佳有意來台投案，卻被民進黨政府拒絕，大陸委員會和法務部今天下午6時許召開記者會說明；陸委會副主委邱垂正指出，長久以來，我政府就不斷呼籲港府應該積極考慮建立台港司法互助合作機制，並以刑事法律合作為優先，才能解決台港人員交流頻繁，所衍生的各種犯罪問題。去年港女命案發生後，面臨嫌犯潛逃回港，卻無法立刻有效將他繩之以法，再次凸顯台港司法互助的重要性及迫切性。

他說，陳同佳有意在獲釋之後來台投案，陸委會強調，任何犯罪的追訴，都不可能在港府操作管轄權，操作嫌犯自主來台，僅憑嫌犯個人自白，卻沒有完整的事證和資料，從而讓犯罪訴追處於不確定狀態，嫌犯受到應有的法律制裁的期待很有可能落空，若要彰顯司法正義，還給被害人公道，前提是需要港方透過司法互助，提供有助台灣司法單位順利偵辦的各項證據和協助。

邱垂正指出，港女命案發生之後，台灣多次向港方提出司法互助請求，但港方未具體回應，卻以「操作送中條例、逃犯條例」迴避司法互助的正確途徑。港方現今宣稱可以向台灣提供合法且可行的協助，而台灣也要求透過司法協助將嫌犯送到台灣的立場沒有任何改變，沒有拒收的問題。

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