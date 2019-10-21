為港女命案風波闢謠 蔡清祥：香港應優先審理

港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳日前表示願意來台「自首」，法務部對事件的發展被指立場前後矛盾；法務部長蔡清祥今天晚間親上火線回應。蔡清祥說，司法正義不能私了，不允許殺人犯逍遙法外，但應該由香港政府優先審理。

蔡清祥說，針對陳同佳在台灣境內涉嫌殺害女性友人，處理本案應該符合3項原則，其一，台港雙方都擁有司法管轄權，基於嫌犯和被害人都是港籍，且嫌犯正由港府羈押當中，在羈押期滿之前，港府應該本於職權追訴犯行，以維護正義，考量到「港人港審」和審判的優先性和便利性，應該由香港政府優先審理。

第二，司法沒有空窗期，無論是中華民國政府或香港政府，都應該負起責任。香港政府不應該讓嫌犯任意遊走，以免產生串供或煙滅證據之虞，中華民國政府也會透過正式司法互助管道處理本案，絕對不會私了，更不會有拒收問題。

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第三，中華民國政府從未放棄管轄權，過去法務部和陸委會多次去函香港，索取本案相關事證，但遭港方置之不理，中華民國政府願意在司法互助前提下，全力提供相關資訊、派員協助。

蔡清祥說，基於3項原則，法務部和陸委會組成專案小組和港方接洽，處理本案的司法互助事宜，也提出2項方案。

他說，首先應考量到港人港審和審判的優先性和便利性，以及考量到家屬心情，香港政府應該優先審理本案，中華民國政府司法單位願意提供事證，以供港方審理。