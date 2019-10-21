曾見「北京政協」談陳同佳案？徐國勇：事前不知其身份

2019-10-21 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



內政部長徐國勇。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影 分享 facebook 香港反送中事件「導火線」的殺人嫌犯陳同佳有意來台投案。據媒體報導，國策顧問黃承國曾帶香港聖公會教省秘書長管浩鳴去見內政部長徐國勇，討論相關案件。對此，徐國勇表示，兩、三周前接到國策顧問來電，表示香港聖公會教省秘書長要來拜會，因為聖公會教省秘書長是宗教領袖，而宗教業務屬內政部主管業務，因宗教領袖拜會部長，部長皆照例予以接見，故乃安排接見，事前不知其北京政協身份。

有媒體報導，總統府國策顧問黃承國日前帶「北京市政協委員」管浩鳴，與徐國勇見面談陳同佳案。對此，黃承國表示，他是9月底帶管浩鳴去與徐國勇會面的。事前，徐部長並不知道要討論陳同佳此案。這場會面約20-30分鐘，徐國勇告知管浩鳴，此事應該透過香港政府對台灣政府來談。

黃承國表示，管浩鳴原本是要來台灣找理律事務所處理陳同佳的投案事宜，他透過朋友聯繫，希望黃承國能幫忙，盼能與政府部門先溝通此事，所以他就帶管浩鳴與徐國勇會面。

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對此，徐國勇今晚間發新聞稿表示：兩、三周前接到國策顧問來電，表示香港聖公會教省秘書長要來拜會，因為聖公會教省秘書長是宗教領袖，而宗教業務屬內政部主管業務，因宗教領袖拜會部長，部長皆照例予以接見，故乃安排接見。

徐國勇表示，在會面中，管浩鳴確實有提及陳同佳案，但他表示通緝不是內政部發布的，且陳同佳案涉及司法互助等事宜，不宜由內政部回答，而部長亦發覺管牧師之目的，主要是談陳同佳之事，並非僅是宗教事務，且以陳同佳案涉及陸委會及法務部，因此未為答覆亦未做任何承諾，此為見面的過程及內容。嗣約一週後，管牧師再來台，又再次透過相關人士要求再次見面，部長即予拒絕接見。

徐國勇並強調，針對此事從未對警政署有過任何指示，接見宗教領袖管牧師時，亦不知管牧師具有北京政協身分。