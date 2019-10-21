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拚推台灣創新成果 唐鳳擁美、西非營利組織無給職理事

2019-10-21 17:01聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

行政院政委唐鳳目前擔任美國 RadicalxChange 與西班牙 Digital Future Society 兩個「國際」非營利組織無給職理事，由於是公務員兼任其他職務她表示無論是否受有報酬，均應報經服務機關許可，以她的例子來說，就是事前需取得行政院長的同意，也藉此向全球推廣台灣在相關領域的創新成果，並希望拋磚引玉，作為其他公務同仁援引、參照的案例。

過去只有公務員兼任「國內」非營利組織職務的例子，「國際」非營利組織，又不一定會在國內立案登記，為了合法兼任兩個國際組織的無給職理事，唐鳳事前做了許多功課，她先徵詢院內專精相關規定的同仁，並向銓敘部發函確認，銓敘部也指出，並沒有限制必須是在國內有立案登記的非營利組織。

依法如果兼職對本職工作有不良影響、有損機關或公務員形象、有營私舞弊之虞、與本職工作性質不相容等情形，機關應不予許可，唐鳳說，雖然此條文規定的是「受有報酬」的職位，但她仍以同樣標準衡酌這兩項「未受有報酬」職務，確認不但沒有上述疑慮，更有助份內業務與國際接軌，且在履行這兩個「未受有報酬」職務時，也都是運用上班以外的時間，嚴守本職工作優先的原則。

唐鳳說，這兩個「未受有報酬」職務，都對推動社會創新、開放政府業務有所幫助，也已取得院長同意，她將會繼續以理事身份參與 RadicalxChange 與 Digital Future Society 的活動，藉此向全球推廣我國在相關領域的創新成果，也希望這點經驗，能夠拋磚引玉，作為其他公務同仁援引、參照的案例。

政委唐鳳。本報資料照片
政委唐鳳。本報資料照片
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