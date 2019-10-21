外配親屬來台不能長期居留 外交部：若屬突發可協助

2019-10-21 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



民黨立委林麗蟬接獲外籍配偶陳情，一名已入籍的邱姓新移民因丈夫腦積水需照顧，邱女的母親來台幫忙，卻只能待2個月就必須要離境再入境，沒考量人道，也造成經濟負擔，籲外交部應研擬相關配套措施，給予寬容的停留簽證，不要枉顧新住民家庭權利。

林麗蟬也指出，她曾召開記者會呼籲放寬外配親屬來台探親的資格限制，當時外交部回應稱無親等限制，針對具有人道考量的個案核予最長可停留至180天的停留簽證，但外交部向她回函的說明卻有二等親以內限制，外交部說法不一，形同欺騙立法院，應進行說明甚至道歉。

對此，外交部表示，依據我國簽證法規及作業規定，外籍人士持停留簽證入境我國，若因罹患重病、遭遇天災或其他不可抗力事故，或有其他正當理由者，得提出證明向外交部領事事務局申請改辦適當停留期限的簽證。針對此一個案，如果確屬臨時、突發性的重大事故，外交部領事事務局將請陳情人檢具相關證明文件，基於人道考量優予協助。

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外交部並指出，依據外交部領事事務局現行對外公告，外籍配偶親屬以來臺探親事由申請簽證，除少數簽證高風險國家外，並無親等的限制。此外，外交部領事事務局今年5月回復林委員便簽內容是針對少數簽證高風險國家進行說明，而外籍配偶主要國籍是集中在東南亞國家，這些國家外籍配偶親屬來台探親並無親等限制，外交部特此釐清相關規定。