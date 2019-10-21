親民黨向柯文哲喊話：跳脫政黨利益 第三勢力才能極大化

2019-10-21 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



2020大選變數，最後一張親民黨總統提名門票下月將掀牌，宋楚瑜將親自披掛上陣？郭柯王宋合作與否？親民黨秘書長李鴻鈞表示，只要柯文哲、親民黨跳脫政黨利益合作，才能將第三勢力極大化。李鴻鈞提到，目前國、民兩黨的盤算都只有看到政黨方向，看不到國家的整體方向，第三勢力唯有站在非基於政黨利益，才有合作空間。

台北市副市長黃珊珊上周拜會立院各黨團，對於柯文哲挖走親民黨兩名大將黃珊珊、林國成，李鴻鈞說，黃珊珊從頭到尾沒退黨，黃對宋楚瑜、親民黨的感情也都還在，沒否認未來黃可扮演柯文哲、親民黨間橋樑。李鴻鈞說，目前親民黨2020不缺席、十一月決定的原則不變，但從這次中央廢止印花稅政策看出，不管執政或在野，國、民兩黨的盤算「都只有自身的政黨方向，但看不到國家整體方向」。

李鴻鈞說，第三勢力要在2020有合作空間，柯文哲就不能只有站在民眾黨主席的位置看這問題，但現在，柯都只看到民眾黨可以增加多少席次，李提到，柯文哲必須跳脫站在政黨的角度思考，怎麼將第三勢力極大化，若大家有這樣的原則，才是大家所期待的方向。

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