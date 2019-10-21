特勤以身作盾獎 國安局長：不是擋個子彈就有500萬元

2019-10-21 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



國安局109年度公開、機密預算案上午在立法院外交及國防委員會完成初審，編列在機密預算中的特勤人員獎金預算也審議過關。由於「國安局特種勤務獎勵標準表」中有「以身作盾」可領500萬元條款，國安局長邱國正上午表示，因責受傷會有標準，須經討論評鑑，「外界不要誤會以為擋個子彈就有500萬，這有點以偏概全」。

立法院預算中心指出，國安局除於102年度發布「特種勤務獎勵標準及辦法」外，另為健全內部獎勵機制，亦於107年訂定「特種勤務獎勵作業實施要點」，並將該要點核列為一般公務機密，各年度特勤人員獎金發放預算亦編列於機密預算。

預算中心發現，按國安局令頒「特種勤務獎勵標準及辦法」第5條將特種勤務獎勵要件區分為7大類，包括「完成特種勤務重大專案任務，有具體優良事蹟。」、「執行或協助特種勤務期間，任務執行表現優良。」、「參與特種勤務專業訓練、評比、檢查、體技能鑑測、年度競賽等，成績優異」等項別，獎金發放額度少則500元、多則上百萬元。依國安局提供資料，106年度及107年度發放特勤人員獎金發放總額約在200萬元上下。

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預算中心認為，國安局特種勤務獎勵要件中，包括「參與特種勤務專業訓練、評比、檢查、體技能鑑測、年度競賽等，成績優異」，而依該局「特種勤務獎勵作業實施要點」之「專業訓練、評比、檢查、體技能鑑測、年度競賽獎勵標準表」，其得獎勵事由種類繁多且獎金額度似屬偏高，諸如基地訓練與體技能鑑測前10名、射擊競賽前10名及拳擊競賽前5名等；另各競賽除個人獎金外，還有團體競賽獎金。這些因鑑測或比賽而發放獎金當無涉機敏事項，國安局卻以機密預算編列，致其發放對象、發放事由及額度均難受外界監督。

預算中心建議，國家安全局將特勤中心人員訓練及執行任務所發放的各項獎金編列於機密預算，但諸如鑑測或比賽等獎金發放事由均難謂涉機敏事項，國安局應通盤檢討其編列機密預算的必要性，考量將無涉機敏事由之獎金發放項目移列至公開預算，以利外界監督。

但國安局官員上午答詢時表示，特勤獎金發放資訊涉及特勤編組與人力資訊，不宜編列於公開預算中。機密預算上午通過初審。