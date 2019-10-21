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曾被譏「神豬」如今瘦了 連勝文：我沒吃過減肥藥

2019-10-21 13:17聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

國民黨中央委員連勝文2014年在參選台北市長時，曾被譏諷是「神豬」，近幾年他瘦了，而且瘦得非常多，像換了一個人似的，他早上上黃暐瀚的電台節目，連黃暐瀚都好奇他怎麼瘦的，連勝文說，有人在網路上放話，連勝文的減肥一般人減不起，這很糟糕，還有太太問他到底都是吃什麼藥？「對不起，完全沒有吃藥，沒有吃過一顆藥」。

連勝文說，他直接講結論好了，瘦身是想活久一點。他從沒吃過減肥藥，但有人可能故意要黑他，攻擊他，在網路上放話，連勝文的減肥一般人減不起，強調差異性，階級性，剝奪感。他覺得這很糟糕，會讓人誤解，他還真的接到很多人詢問，問他到底都是吃什麼藥？

他建議，真要減肥，去找一個相信的營養師給建議，他透過均衡營養和運動，過去很偏食，現在正常吃，不挑食，重點是少油少鹽，減辣，他一定吃白飯，不吃炒飯，再慢慢減量。

他要上班，也常出差，不可能每天固定時間運動，而是要找時間運動，他周末時間多一點就運動多一點，周一到周五找時間，散步，陪小孩打球，要是真沒時間，平時坐車5分鐘到，改走路10分鐘，逼自己動，維持每天運動習慣，實在不行就在家練核心肌群。

連勝文說，他現在健檢三高都沒了，以前很嚴重的脂肪肝也沒了，有時晚上肚子餓，但不會吃很多，真的餓吃一點點餅乾就好，他也不太喝酒，吃東西會做些選擇，少油少鹽減辣，要自律，晚飯要早點吃。

曾被譏諷是「神豬」的連勝文，近幾年他瘦了，而且瘦得非常多，像換了一個人似的。圖／...
曾被譏諷是「神豬」的連勝文，近幾年他瘦了，而且瘦得非常多，像換了一個人似的。圖／本報系資料照
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曾被譏諷是「神豬」的連勝文，近幾年他瘦了，而且瘦得非常多，像換了一個人似的。圖／...
曾被譏諷是「神豬」的連勝文，近幾年他瘦了，而且瘦得非常多，像換了一個人似的。圖／本報系資料照
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連勝文減肥黃暐瀚
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