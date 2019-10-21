國安局預算初審過關 國安特考新進人員明年恢復山海訓
2019-10-21 12:19
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
國安局109年度公開、機密預算案上午初審過關。國安局明年將針對新進人員培訓增加編列260萬元預算，預劃將37名國安特考新進人員，送往陸軍特戰與海軍陸戰隊單位實施山、海訓，理由是今年（108）不少國安局人員任務轉型從事安全維護工作。但立委認為訓練實施成效不明，將預算各凍結100萬元，要求國安局提出成效報告後始得動支。
外交及國防委員會上午審議國安局109年度預算，邱國正應邀列席備詢。國安局公開、機密預算案上午初審過關。國民黨立委江啟臣、民進黨立委陳曼麗等人針對新進人員培訓增列的260萬元預算，都提出關切。國安局回應表示，這筆預算包括新進人員轉進增列148萬5000元，新任總統警衛室駕駛訓練則增列130萬元。
國安局表示，總統警衛高階隨扈駕駛人數有30人，明年將分三梯次在彰化實施，是針對現有駕駛提升為高階隨扈駕駛，這項訓練每4年訓練一次，是重覆加強訓練，肆應狀況反制應變，「是急需的」。另國安特考新進人員108年並未安排山海訓，但考量今年不少國安人員轉任維安任務，因此計畫安排明年新進國安特考情報人員37人，至陸軍谷關特戰中心與海軍陸戰隊接受山訓、海訓。
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但朝野立委認為這項訓練成效未明，決議各凍結100萬元，要求國安局提出成效報告經立法院同意後始得動支。
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