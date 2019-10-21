邦交定心丸？瓜地馬拉準總統：我們會站在台灣這一邊

2019-10-21 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



瓜地馬拉共和國總統當選人賈麥岱今率團與蔡英文總統會面，除了邀請蔡總統在2020年的1月14日赴瓜地馬拉參加就職典禮，更表明之所以在就任前訪台，就是要發出明確的信息，「我們會站在台灣這一邊，我們攜手成為最堅定的友邦，發展我們的邦誼。」

蔡總統今接見賈麥岱訪團，她表示，賈麥岱勝出後不到兩個月，就帶未來重要閣員來訪台灣，充分顯示重視兩國邦誼，而中華民國台灣跟瓜地馬拉在教育、農業、醫療等領域合作十分密切，賈麥岱閣下常常深入民間，了解人民需求，相信在賈麥岱施政規劃下，兩國合作能創造最好的效益、更好的發展。

我國台灣資訊系統整合領域廠商日前也組團到瓜地馬拉考察，蔡總統說，雙方針對智慧城市、智慧農業等議題交換意見，這是台灣產業強項，希望未來有機會跟瓜地馬拉政府合作。

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對於訪團當中有兩會國會議員當選人一起來訪，蔡總統表示，立法院上個月剛成立台灣與瓜地馬拉國會友好聯誼會，希望兩位議員也能大力支持兩國邦誼。

蔡總統表示，兩國建交超過80年，是在許多人努力下不斷深化情誼，包括賈麥岱閣下父親也是台灣的重要友人，曾在瓜地馬拉奧委會主席任內，積極協助台灣捍衛奧委會會籍，也曾經訪台接受表揚跟贈勳。

蔡總統說，今天在總統府接待賈麥岱，感受到兩國跨越世代的深刻友誼，希望執政後繼續支持台灣的國際參與，不僅為瓜地馬拉開啟新氣象，也一起讓兩國合作邁向新的里程碑，祝福兩國邦誼歷久彌新。

賈麥岱則說，台灣在蔡總統領導下創新領域不斷進步，瓜地馬拉也希望成為創新國家，希望這方面合作可以充分反映在農業安全、安全保健等領域，這也是瓜地馬拉未來四年的藍圖，希望台瓜合作跟攜手可以壯大兩國一起發展。

賈麥岱還說，感謝蔡總統多年執政下提供寶貴協助與合作，也謝謝台灣駐瓜地馬拉前、後任大使都對兩國合作非常積極，相信兩國關係一定可以進一步深化成為過去80多年來邦交關係最光輝的一刻。