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蘇貞昌宣布山林政策 全面開放原則、一站式管理

2019-10-21 12:05聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

為了讓民眾更親近山林，行政院蘇貞昌今天正式宣布開放山林的五大政策主軸，將採全面開放讓《國家安全法》劃設山地管制區持續檢討縮減，國家公園生態保護區也全面取消登山能力或經驗證明審查，改以線上自行檢核方式辦理，進入各類生態保護區和山屋住宿，申請截止期限縮短為五天前。至於入山申請也採透明、簡化，預定十一月啟用一站式申請平台。

行政院今天舉行「向山致敬」記者會，蘇貞昌表示，過去政府沒讓人民方便進山，政府扮演「管、擋」的角色，不過現在起，政府要扮演平台角色，將山還給大家，將山林還給人民。蘇提到，過去政府以管理、封山角度，讓山不容易親近，設施也不夠好，還有中央管、地方也管，這次宣布將山林還給人民，就是要改變過去「空有寶山、望之興嘆」的態度，蘇提到，全世界的登山大國，都出於島國，知名登山家也出自日本、英國等，這次行政院廣納十五部會及登山專家等意見，推出開放山林五大政策。

對於有山友希望成立「山難救難隊」卻遭內政部拒絕，還有山友認為山難搜救使用者付費是懲罰登山者，蘇貞昌則表示，這只是開始，相關做法如何精進，會一步一步去做，從過去的封閉到開放，要做的事情還有很多，至於山難救援使用者付費是否為懲罰，蘇表示，各方都要做好準備、自律管理，至於怎麼做會最好，還會與各方再討論。

行政院開放山林的五大政策主軸，包括開放、透明、服務、教育與責任，包括林務所管轄所有林道全面開放，管車不管人，預定今年十一月啟用一站式申請平台，整合現行國家公園入山入園線上申請系統，林務局山屋申請系統及警政署入山管制區申請系統，並可以隨時查詢申請情況，達到作業簡化、資訊公開，及便民。

另外，內政部及農委會年底前完成23座山屋設備提升，並規劃五年內新建改建12座、整建23座山屋；至於步道改善，預計109年底完成78條步道政體維護及牌示設備檢修，提升59處高山露營地，每天最多1514人使用，至於山前的通訊，預計玉山北峰行動通訊基地台今年啟用，未來也將逐年提升山區通訊品質，以利山難救助救能。

教育部也會啟動登山教育，鼓勵高中以下學生自行規劃體統性之戶外課程活動，擴大教學場域。目前法務部也已提出國家賠償法修正草案，落實登山自主管理、責任承擔概念，內政部消防署也正與各縣市政府協商，朝鼓勵開放、統一標準為原則，修正登山管理自治條例，至於金管會及產險公會也正研議動更符合登山者需求的保險商品。

行政院長蘇貞昌今天正式宣布開放山林的五大政策主軸。記者／林麗玉攝影
行政院長蘇貞昌今天正式宣布開放山林的五大政策主軸。記者／林麗玉攝影
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行政院內政部蘇貞昌
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