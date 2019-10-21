共享經濟協會提外送納管五點共識 政院今開跨部會議

2019-10-21 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



美食外送平台規管問題持續延燒，公路總局日前已針對汽車貨運業未做好安全管理開罰。社團法人台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）今天上午召開記者會說明，昨天率Uber Eats、foodpanda等業界代表與國發會主委陳美伶，就「美食外送平台發展之挑戰與研議妥適規管方式」達成五點共識。據了解行政院今午也將召開跨部會會議，討論營業用機車的管理與保險問題。

SEAT理事長彭仕邦表示，昨天會中初步與業者達成五點共識，包括強化提升外送員與消費者保障及安全；在法律規範前優先敦促業者自律與加強他律；懇請行政院指定國發會作為跨部會溝通之窗口，全面討論新興工作型態適用之法規；尊重外送員工作型態、意願與選擇，並將協助政府與業界透過具體數據，作為制定政策的重要參考依據；妥善運用平台經濟創造的彈性機會，彌補傳統勞動力難以照顧到的族群，補強社會安全網與解決就業問題。

彭仕邦說，在制定法律之前，請先讓業者與協會發揮自律與他律的功能與角色，並表示SEAT 將與政府、業界共同努力，希望能於近期正式完備美食外送行業自律規範守則。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

彭仕邦說，懇請政府發揮跨部會協調的功能，並給予這個討論更多時間收斂，SEAT 將繼續扮演業界與政府理性對話的橋樑，協助政府與業界透過具體數據，作為制定政策的重要參考依據。與政府一起努力，尋求美食外送平台爭議妥適解決方案，創造多贏。

最後，對近期不幸逝去的年輕生命，SEAT再次表達沉重的遺憾與不捨。但也期盼政府莫以個案作為通則，忽視平台經濟與新興工作型態的本質。SEAT會搭建民間與政府溝通之橋樑，並與業界積極尋求改善措施，全力避免憾事重演。

SEAT與產業出席代表及相關專家學者討論出五點共識如下：

1. 安全第一

保障外送員與消費者的食品安全為各平台業者皆有共識的當務之急，具體討論應該聚焦在如何流程改善與補償保護。本會盼望政府應慎重研擬合適之措施，聚焦以具體機制有效的事前預防方式降低外送風險。如妥適的商業保險、如何預防危險性駕駛行為、避免疲勞駕駛等，盡快討論明確可兼顧外送員保障與消費者權益的措施。

業者亦表示，已與地方政府、交通主管機關、警察機關等多次討論，並且願意加強與相關單位的合作，提供與交通事故、道路安全相關之數據，以利強化安全機制。

2. 法律之前，先鼓勵自律與他律

套用舊法律套用新經濟之前，讓業者自律與公協會等他律並行，並充分溝通。本會已於今年八月起，即積極與業者溝通推生出「美食外送行業自律規範守則」，就食品安全、促進消費者權益，保護美食外送服務提供者與提升道路安全機制與意識等，邀集各平台業者共商自律規範守則。

外送員安全保護上包括充足商業保險機制、強化宣導交通安全意識、就異常氣候與危險路況停送、加強危害告知等。食品安全把關包括：食品放置方式、落實保溫袋使用與清潔、提供最適路徑以利效率提升、強化合作餐廳包裝等面向。本會將持續與平台業者溝通，希望能於近期正式完備「美食外送行業自律規範守則」。

3. 跨部會溝通協調

包括交通安全、食品安全、僱傭定義與保險補償等複雜議題，持續與跨部會包括交通部、衛福部、勞動部、金管會與國發會溝通，懇請行政院指定國發會作為跨部會溝通之窗口，以長期立法層面為出發點，全面討論新興工作型態適用之法規。

4. 尊重外送員工作型態與意願

勞動關係議題錯綜複雜，需要各利害關係人更長期地討論與規劃，並提出具體數據，以作為制定政策的重要參考依據。

美食外送近年在台蓬勃發展，除了廣受消費大眾喜愛，也已吸引近 8-10 萬名服務提供者投入，顯示該產業已成為台灣民眾生活中不可或缺的重要服務。各平台之間的運作模式與功能角色也都有不同，有部分是近九成都是40歲以下年輕人，也有部分平台上吸納了許多中高齡二度就業的人口。外送員提供服務的時數也都各有差異，有的平台超過一半以上外送員每週提供服務時數不到10小時，狀況不一。

會中，多家業者均提及外送員在平台的使用狀況，以零星、低時數、高度自由性為大宗。外送員可自由選擇上下線時間、接案與否，甚至可同時與各平台合作，大幅增加了外送員的自主性。

此外，與會業者亦表示，各家平台針對合作外送員持續進行問卷調查，皆顯示「自由選擇上線與否與服務提供時數」是大部分外送員選擇與平台合作的主要原因。

5. 政府宜善用平台經濟創造的彈性機會，補強社會安全網與解決就業問題