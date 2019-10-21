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他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

狂漲6倍！陸共享經濟大漲 為何反是存亡關頭…

共享經濟協會提外送納管五點共識 政院今開跨部會議

2019-10-21 11:22聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

美食外送平台規管問題持續延燒，公路總局日前已針對汽車貨運業未做好安全管理開罰。社團法人台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）今天上午召開記者會說明，昨天率Uber Eats、foodpanda等業界代表與國發會主委陳美伶，就「美食外送平台發展之挑戰與研議妥適規管方式」達成五點共識。據了解行政院今午也將召開跨部會會議，討論營業用機車的管理與保險問題。

SEAT理事長彭仕邦表示，昨天會中初步與業者達成五點共識，包括強化提升外送員與消費者保障及安全；在法律規範前優先敦促業者自律與加強他律；懇請行政院指定國發會作為跨部會溝通之窗口，全面討論新興工作型態適用之法規；尊重外送員工作型態、意願與選擇，並將協助政府與業界透過具體數據，作為制定政策的重要參考依據；妥善運用平台經濟創造的彈性機會，彌補傳統勞動力難以照顧到的族群，補強社會安全網與解決就業問題。

彭仕邦說，在制定法律之前，請先讓業者與協會發揮自律與他律的功能與角色，並表示SEAT 將與政府、業界共同努力，希望能於近期正式完備美食外送行業自律規範守則。

彭仕邦說，懇請政府發揮跨部會協調的功能，並給予這個討論更多時間收斂，SEAT 將繼續扮演業界與政府理性對話的橋樑，協助政府與業界透過具體數據，作為制定政策的重要參考依據。與政府一起努力，尋求美食外送平台爭議妥適解決方案，創造多贏。

最後，對近期不幸逝去的年輕生命，SEAT再次表達沉重的遺憾與不捨。但也期盼政府莫以個案作為通則，忽視平台經濟與新興工作型態的本質。SEAT會搭建民間與政府溝通之橋樑，並與業界積極尋求改善措施，全力避免憾事重演。

SEAT與產業出席代表及相關專家學者討論出五點共識如下：

1. 安全第一

保障外送員與消費者的食品安全為各平台業者皆有共識的當務之急，具體討論應該聚焦在如何流程改善與補償保護。本會盼望政府應慎重研擬合適之措施，聚焦以具體機制有效的事前預防方式降低外送風險。如妥適的商業保險、如何預防危險性駕駛行為、避免疲勞駕駛等，盡快討論明確可兼顧外送員保障與消費者權益的措施。

業者亦表示，已與地方政府、交通主管機關、警察機關等多次討論，並且願意加強與相關單位的合作，提供與交通事故、道路安全相關之數據，以利強化安全機制。

2. 法律之前，先鼓勵自律與他律

套用舊法律套用新經濟之前，讓業者自律與公協會等他律並行，並充分溝通。本會已於今年八月起，即積極與業者溝通推生出「美食外送行業自律規範守則」，就食品安全、促進消費者權益，保護美食外送服務提供者與提升道路安全機制與意識等，邀集各平台業者共商自律規範守則。

外送員安全保護上包括充足商業保險機制、強化宣導交通安全意識、就異常氣候與危險路況停送、加強危害告知等。食品安全把關包括：食品放置方式、落實保溫袋使用與清潔、提供最適路徑以利效率提升、強化合作餐廳包裝等面向。本會將持續與平台業者溝通，希望能於近期正式完備「美食外送行業自律規範守則」。

3. 跨部會溝通協調

包括交通安全、食品安全、僱傭定義與保險補償等複雜議題，持續與跨部會包括交通部、衛福部、勞動部、金管會與國發會溝通，懇請行政院指定國發會作為跨部會溝通之窗口，以長期立法層面為出發點，全面討論新興工作型態適用之法規。

4. 尊重外送員工作型態與意願

勞動關係議題錯綜複雜，需要各利害關係人更長期地討論與規劃，並提出具體數據，以作為制定政策的重要參考依據。

美食外送近年在台蓬勃發展，除了廣受消費大眾喜愛，也已吸引近 8-10 萬名服務提供者投入，顯示該產業已成為台灣民眾生活中不可或缺的重要服務。各平台之間的運作模式與功能角色也都有不同，有部分是近九成都是40歲以下年輕人，也有部分平台上吸納了許多中高齡二度就業的人口。外送員提供服務的時數也都各有差異，有的平台超過一半以上外送員每週提供服務時數不到10小時，狀況不一。

會中，多家業者均提及外送員在平台的使用狀況，以零星、低時數、高度自由性為大宗。外送員可自由選擇上下線時間、接案與否，甚至可同時與各平台合作，大幅增加了外送員的自主性。

此外，與會業者亦表示，各家平台針對合作外送員持續進行問卷調查，皆顯示「自由選擇上線與否與服務提供時數」是大部分外送員選擇與平台合作的主要原因。

5. 政府宜善用平台經濟創造的彈性機會，補強社會安全網與解決就業問題

與會業者提及多數合作外送員均有其他兼職或全職的工作，但也有為數不少的外送員表示自己正處於「待業狀態」。藉由平台爭取高度工作彈性，包括在時間、地點及服務對象的自主行，也因此補足許多傳統勞動力不足的狀況，也提供無法固定上班（親友需要長期照顧服務）、須透過零碎時間賺取收入的外送員，都能藉此獲得經濟上的舒緩並保有工作時數的自由度，也因此平台營運模式才能產生出不同於過往傳統服務的商業形式。

美食外送平台foodpanda、Uber Eats興起，但近期外送員事故頻傳，引...
美食外送平台foodpanda、Uber Eats興起，但近期外送員事故頻傳，引發外界關注。 聯合報系資料照
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