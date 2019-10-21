蔡總統談亞洲首個同婚國 國際人權聯盟滿場掌聲

2019-10-21 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



「國際人權聯盟」第40屆年會今開幕，除了首次在台灣舉行，更是第一次來到亞洲。蔡英文總統致詞時羅列我國人權成績，並特別提到台灣今年也成為亞洲第一個同志婚姻合法的國家，引來滿場的掌聲，「我要特別說，這個進程並不容易，但還是達到這個目標。」

蔡總統首先感謝，台權會非常努力，讓國際人權聯盟（FIDH）大會第一次在台灣舉辦，接著舉例台灣對人權的努力，包括移除職場對於女性的歧視與限制、推動司改，希望打造大家都能夠仰賴的法律體系，以及提升社會安全網保護弱勢族群。

我國今年5月通過同婚合法化，蔡總統也特別表示，台灣今年成為亞洲第一個同志婚姻合法的國家，這句話引來滿場掌聲不斷，「我要特別說，這個進程並不容易，但還是達到這個目標。」

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蔡總統說，台灣不是聯合國成員，但也是把主要人權公約納入國內法，並建立獨特的自願審查機制，邀請全球學者專家來台灣審查，與民間團體、政府互動，將人權相關概念化為社會的一部分，而台灣人權保護雖然有進展，仍只是起步，人權也是一步一腳印，未來還有很長的路要走，但他們每天都很努力，希望台灣更加公平，相信各位都會跟他們站在一起。

從冤獄中平反的徐自強今也出席，他表示，曾因為對台灣司法不瞭解，走進警察局、法院想要說明自己是冤枉的，結果一走進去出來就是16年後，當時在死牢裡那麼久，每天都在不到兩坪大的空間內生活，兩公斤的腳鐐天天讓他痛醒，也影響身體健康，16年來生活在幾步之內，每天都在恐懼中，每晚也都要換上新衣服，一邊希望趕快執行死刑，一邊又希望可以看到明天的太陽，可以再見家人一面。

徐自強說，無辜被判死刑，讓他對台灣的司法絕望，但是家人不放棄，找上民間司改會幫忙，本來他也不相信有人會相信他，不過最後真的有外國人來關心他，最後成功平反。