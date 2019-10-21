親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

離民主愈遠愈好！G7峰會躲窮鄉僻攘 到底怕什麼

獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

從挺柯到柯黑 林濁水：莫忘初心是關鍵

2019-10-21 09:09聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

台北市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片
分享
民進黨新系大老林濁水今天在臉書提到他從挺柯到柯黑，一言難盡。林濁水說，莫忘初心是郭台銘稱讚柯的一句話，但卻是他挺柯到柯黑的關鍵。

林濁水表示，2014年，黨內他和許信良最早公開支持柯文哲；此後不論憲改、朝野和解、扁功過等議題、還有募兵制、迷你國外交、前瞻計劃、吳音寧事件等，林濁水說，他都不約而同地呼應柯文哲，和總統唱反調。

林濁水提到，葛特曼事件、世大運讓柯文哲儍住，還有蔡總統的台灣價值事件，他都認真聲援過柯文哲。甚至2018年挺柯連任台北市長、和黨整個對立。林濁水說，「莫忘初心」是他從挺柯到柯黑的關鍵，卻也是郭台銘稱讚柯的一句話，林說，他只是走得比柯組黨後突然大批退讚的人早幾步，但同樣不勝噓唏。

圖／擷取自林濁水臉書
圖／擷取自林濁水臉書
分享

林濁水柯文哲郭台銘
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

影／國際人權聯盟年會 徐自強盼不要再有下一個他

2019-10-21 10:41

蔡總統談亞洲首個同婚國 國際人權聯盟滿場掌聲

2019-10-21 09:57

亞錦賽棒球中華隊奪冠 蔡英文臉書祝賀

2019-10-20 22:48

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

郭台銘：國民黨總統初選 像比賽聽電話

2019-10-20 19:32

拒絕香港殺人嫌犯來台投案 韓國瑜：這不是很可笑嗎?

2019-10-20 19:15

影／高雄感恩之旅王金平任嘉賓 郭台銘向粉絲鞠躬致歉

2019-10-20 18:52

柯P酸高雄沒市長 韓：柯快成陳年老醋工廠老闆

2019-10-20 18:25

成立郭台銘政經學校 郭：讓中華民國在中道力量上前進

2019-10-20 17:22

現身郭台銘感恩之旅 是否選到底？王金平 ：自然就好

2019-10-20 16:09

郭台銘、王金平合唱「感恩的心」 千名粉絲見面會相挺

2019-10-20 15:50

影／出席郭台銘高雄見面會 楊秋興預言「國民黨會三輸」

2019-10-20 15:43

卓榮泰到彰化輔選 讚台灣芭樂銷美呼籲拒絕「芭樂票」

2019-10-20 15:13

柯文哲尾場簽書會在台南 粉絲昨晚11時就來排隊

2019-10-20 14:57

距離大選80多天 朱立倫：不要再用恐中牌、反中牌

2019-10-20 13:03

上海市台辦主任李文輝今悄抵台 明拜會柯文哲

2019-10-20 13:02

上海台辦李文輝悄抵台 21日會柯文哲

2019-10-20 11:58

跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11

柯文哲「自焚說」惹議 醫師立委砲轟：怎可冷血至此

2019-10-20 09:54

韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11

影／【願景-永續能源之路】德國體檢能源貧戶

2019-10-17 11:10

拖工程款、完工沒驗收 前高市官員批韓團隊螺絲掉滿地

2019-10-17 10:11

客家大老看立委選情 劉盛良：柯已過時，立委拿沒幾席

2019-10-15 12:59

韓國瑜：台灣已經輸了一次，不能再輸四年

2019-10-15 12:04

幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢

2019-10-13 12:57

郭台銘不選韓國瑜落後反拉大 孫大千：換選舉模式因應

2019-10-11 11:41

影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐

2019-10-10 06:47

賀電被日本打臉 網友：乾脆偽造川普賀電吧！

2019-10-08 16:28

韓國瑜請假拚大選挨批 孫大千嗆蘇貞昌騙神明

2019-10-08 12:10

今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前預估仍會超過

2019-10-08 11:18

影／黃國昌：南方澳橋樑檢測轉包牟利

2019-10-04 14:29

吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權

2019-10-04 10:44

中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法

2019-09-27 15:11

【重磅快評】小英女孩不是吳宗憲！蔡英文碧仲就輕了

2019-09-27 14:47

馬恐不替韓國瑜站台 林濁水：但繼續支持韓對國家好？

2019-09-27 09:39

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10
看更多

熱門文章

韓國瑜想淨灘垃圾卻被撿光 原來是這群人做的

2019-10-20 17:55

影／郭台銘公布第二位正牌郭家軍 正是國民黨籍黃韻涵

2019-10-20 16:07

影／出席郭台銘高雄見面會 楊秋興預言「國民黨會三輸」

2019-10-20 15:43

陳同佳案 香港政府呼籲台灣務實積極接收他自首

2019-10-20 21:12

陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

2019-10-20 17:37

蔡稱不得罪人的事前任都做完了 馬英九：呴呴呴呴

2019-10-20 13:14

陸委會：陳同佳被自首是政治力量精心操作的投案安排

2019-10-21 00:51

美評估國軍後備：虛有其表、無效戰力

2019-10-20 13:18

韓國瑜副手是誰？ 命理師點名她「加分到極致」

2019-10-20 21:38

綠：總統、立委綠選情將歸隊 藍營可能「含淚不投韓」

2019-10-20 12:17

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

禁陳同佳入境投案 學者：蔡英文唬爛或我們都白癡？

2019-10-21 08:14

綠營內鬨！蘇嘉全「政治家庭劇」 真正原因還沒人猜透

2019-10-21 09:00

陳同佳案 韓國瑜：當選後馬上收、主權堅持不容懷疑

2019-10-20 17:06

黑盒子用途很黑？幻象墜機解謎 看2大關鍵

2019-10-21 08:00

韓國瑜：成立觀光部觀光立國 迎八方之客

2019-10-20 16:28

新聞眼／忘了摘奸發伏…法部沾滿政治味

2019-10-21 00:33

「放韓假」有助選情？ 韓國瑜當選率落後 粉絲成長數曝關鍵致命傷！

2019-10-20 16:28

韓國瑜嘉義庶民後援會誓師 一度發生衝突

2019-10-20 22:23

影／韓國瑜魅力無法擋 支持者擠爆嘉市文化公園

2019-10-20 23:16

郭家軍第二人 黃韻涵：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-21 00:47

影／韓國瑜拜「總統廟」人潮擠爆 防砸蛋反韓人士被隔離

2019-10-20 11:21

拒陳同佳投案 韓國瑜：傷台灣主權最深的就是蔡政府

2019-10-20 17:36

談箱屍案 馬英九怒批蔡政府自我閹割司法管轄權

2019-10-20 11:52

陳同佳案 陸委會：我方有必要先管制相關人員入境

2019-10-20 11:42

【重磅快評】丟馬英九的鞋與砸韓國瑜的蛋

2019-10-21 08:12

韓國瑜競總邀任全國後援總會長 連戰點頭

2019-10-20 22:29

拒絕陳同佳投案 徐國勇：香港為什麼不審？

2019-10-21 09:33

馬評港女命案批政府閹割司法 陸委會要馬別生氣了

2019-10-20 19:39

影／不逛了！ 韓國瑜抵花園夜市人潮多 怕影響攤商就離開

2019-10-20 19:01

港女命案凶嫌及勸說投案者 移民署均註記禁止來台

2019-10-20 11:06

韓國瑜昨晚遭蛋襲未中 今笑：蛋要用來煮湯、煎荷包蛋

2019-10-20 12:39

影／勞工利多 蔡英文宣布「政府機關將不再有派遣工」

2019-10-20 16:56

禁港嫌投案 韓批蔡傷主權：若當選馬上收

2019-10-21 00:10

蔡英文：台灣經濟持續成長 上半年是四小龍第一名

2019-10-20 14:29

台中連跑10場 蔡英文酸馬諷韓

2019-10-21 00:57

影／跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11

陳同佳決赴台自首 香港特首被轟：殺人犯都承擔過你

2019-10-20 16:50

韓國瑜：你們來看我是為了改變 為台灣未來票投給理想

2019-10-20 21:48

影／韓國瑜抵嘉義市文化路夜市 群眾熱情寸步難行打退堂鼓

2019-10-20 22:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top