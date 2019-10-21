從挺柯到柯黑 林濁水：莫忘初心是關鍵

2019-10-21 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



台北市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨新系大老林濁水今天在臉書提到他從挺柯到柯黑，一言難盡。林濁水說，莫忘初心是郭台銘稱讚柯的一句話，但卻是他挺柯到柯黑的關鍵。

林濁水表示，2014年，黨內他和許信良最早公開支持柯文哲；此後不論憲改、朝野和解、扁功過等議題、還有募兵制、迷你國外交、前瞻計劃、吳音寧事件等，林濁水說，他都不約而同地呼應柯文哲，和總統唱反調。

林濁水提到，葛特曼事件、世大運讓柯文哲儍住，還有蔡總統的台灣價值事件，他都認真聲援過柯文哲。甚至2018年挺柯連任台北市長、和黨整個對立。林濁水說，「莫忘初心」是他從挺柯到柯黑的關鍵，卻也是郭台銘稱讚柯的一句話，林說，他只是走得比柯組黨後突然大批退讚的人早幾步，但同樣不勝噓唏。

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