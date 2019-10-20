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亞錦賽棒球中華隊奪冠 蔡英文臉書祝賀

2019-10-20 22:48聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

亞錦賽中華棒球隊今天擊敗日本隊拿下冠軍，蔡英文總統稍早在臉書上祝賀，「台灣贏了！我們拿下棒球亞錦賽的冠軍！」

蔡總統表示，今晚所有球迷一定忘不了以下這些畫面，包括大學生投手劉致榮狂飆155公里火球、來自台電的左投王宗豪屢屢化解危機，以及「猴子」姜建銘關鍵時刻的長打，「終於，我們不再吃鍋貼，靠著選手們的強心臟和好表現，這次換台灣隊以一分之差勝過日本隊！下一站，11月的世界12強棒球賽，我們要再創佳績！台灣棒球加油！」

中華隊奪亞錦賽冠軍，蔡英文臉書貼出這張全隊合照照片。 照片由棒協提供
中華隊奪亞錦賽冠軍，蔡英文臉書貼出這張全隊合照照片。 照片由棒協提供
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猴子大學生台電

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