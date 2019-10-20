亞錦賽棒球中華隊奪冠 蔡英文臉書祝賀

2019-10-20 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北即時報導



亞錦賽中華棒球隊今天擊敗日本隊拿下冠軍，蔡英文總統稍早在臉書上祝賀，「台灣贏了！我們拿下棒球亞錦賽的冠軍！」