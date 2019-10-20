韓國瑜觀光政策 卓榮泰諷把阿諾請來大家才相信

2019-10-20 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



民進黨主席卓榮泰今天下午到彰化市參加新住民市集，為立委黃秀芳輔選站台，被問到對於國民黨總統參選人韓國瑜剛發表觀光政策的看法，卓榮泰回說，只要把摩天輪做一下，把阿諾請來大家才會相信，講這麼長都沒用。

卓榮泰被問到對韓國瑜剛發表觀光政策的看法，卓榮泰嗆說，韓市長講這麼長還有人相信嗎?高雄市民還會相信他在高雄所說的？只要把摩天輪做一下，把阿諾請來大家才會相信，講這麼長都沒用。

卓榮泰也說，對於前總統馬英九說韓國瑜會用生命反對一國兩制，要請問馬總統可不可以用生命保證 「韓國瑜市長進到中聯辦沒有講對不起台灣的話。」

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卓榮泰今天下午參加「家鄉味．飄香味」新住民市集活動，也在彰化縣立委黃秀芳、彰化市長林世賢、民進黨彰化縣黨部主委邱建富等人陪同下到彰化南瑤宮參拜。

黃秀芳說，單單彰化縣便有超過2萬名的新住民朋友，新住民早已成為彰化不可或缺的一份子，非常敬佩新住民離鄉背井的決心與勇氣，她特別的感嘆在台灣生下孩子的新住民家長們有多麼的偉大，她會在競選總部開設新住民服務中心，