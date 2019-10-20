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韓國瑜想淨灘垃圾卻被撿光 原來是這群人做的

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韓國瑜觀光政策 卓榮泰諷把阿諾請來大家才相信

2019-10-20 20:25聯合報 記者林宛諭／即時報導

民進黨主席卓榮泰今天下午到彰化市參加新住民市集，為立委黃秀芳輔選站台，被問到對於國民黨總統參選人韓國瑜剛發表觀光政策的看法，卓榮泰回說，只要把摩天輪做一下，把阿諾請來大家才會相信，講這麼長都沒用。

卓榮泰被問到對韓國瑜剛發表觀光政策的看法，卓榮泰嗆說，韓市長講這麼長還有人相信嗎?高雄市民還會相信他在高雄所說的？只要把摩天輪做一下，把阿諾請來大家才會相信，講這麼長都沒用。

卓榮泰也說，對於前總統馬英九說韓國瑜會用生命反對一國兩制，要請問馬總統可不可以用生命保證 「韓國瑜市長進到中聯辦沒有講對不起台灣的話。」

卓榮泰今天下午參加「家鄉味．飄香味」新住民市集活動，也在彰化縣立委黃秀芳、彰化市長林世賢、民進黨彰化縣黨部主委邱建富等人陪同下到彰化南瑤宮參拜。

黃秀芳說，單單彰化縣便有超過2萬名的新住民朋友，新住民早已成為彰化不可或缺的一份子，非常敬佩新住民離鄉背井的決心與勇氣，她特別的感嘆在台灣生下孩子的新住民家長們有多麼的偉大，她會在競選總部開設新住民服務中心，

未來她會全力為新住民爭取他們應有的權利，做新住民和他們的孩子們最溫暖的靠山。

民進黨主席卓榮泰(右二)今天到彰化縣為立委黃秀芳(右一 )等人站台輔選，並到彰化...
民進黨主席卓榮泰(右二)今天到彰化縣為立委黃秀芳(右一 )等人站台輔選，並到彰化南瑤宮參拜。記者林宛諭／攝影
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民進黨主席卓榮泰(右二)今天下午在彰化市長林世賢(左一)、民進黨彰化縣黨部主委邱...
民進黨主席卓榮泰(右二)今天下午在彰化市長林世賢(左一)、民進黨彰化縣黨部主委邱建富(右三) 等人陪同下到彰化市參加新住民市集，為立委黃秀芳（右一）輔選站台。圖／黃秀芳競選團隊提供
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新住民韓國瑜卓榮泰
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