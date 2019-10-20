馬韓批蔡政府禁港嫌來台投案 蔡英文競辦再反擊

2019-10-20 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北即時報導



在台灣殺害女友的香港人陳同佳日前在港表明願意來台灣投案，但陳同佳及勸說他投案的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，目前已被我方移民署註記管制「不核發登機證」，兩人無法進入台灣。對此前總統馬英九及國民黨總統參選人韓國瑜強烈質疑蔡英文政府。

對此蔡英文競選辦公室表示，打擊犯罪、維護人權是政府的第一要務，類似的刑事犯罪，就必須藉由雙方站在相互尊重與平等的基礎上，進行嚴謹的司法互助，讓司法能有效地發動偵查、打擊犯罪。

阮昭雄說，之前我國法務部所提出司法互助請求，港府完全不予理會，並藉此名義制訂及操作「送中」條例，意圖達到更深層、扭曲的政治目的，也引起港人「反送中」的抗爭浪潮，迄今仍未平息。

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阮昭雄說，現在港府顯然為政治目的再度操作陳同佳案，非常訝異國民黨無論馬英九還是韓國瑜，對於港府迄今無視我國法務部之前所提出司法互助請求，選擇性的置若罔聞，而面對港府與北京一連串的政治操作，國民黨也完全視而不見，毫不在乎，反倒是事事都站在香港特首林鄭的立場發言，甚而反過來攻擊自己的政府，心態至為可議。

誠懇呼籲國民黨要站在台灣的立場上追求司法正義，而不是倒果為因，假司法正義為名，為北京及港府的不公不義作背書。