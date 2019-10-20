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丹麥羽賽／戴資穎衛冕成功 續坐球后寶座

陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

影／韓流來嘉義 年輕人到場強調：翻轉改變

2019-10-20 19:17聯合報 記者卜敏正／即時報導

高雄市長韓國瑜今晚7時在嘉義市文化公園舉辦晚會，現場2000多張椅子約6時許已坐滿，除了固定韓粉及跟隨韓流而來的攤販，也有許多嘉義年輕人到場參加，並認為現在庶民經濟真的不好，希望翻轉、改變。

嘉義市民胡梅菁今晚帶著2個兒子李文凱、李文斌一起參加晚會，她坦言希望韓國瑜這次，能夠帶著國民黨翻轉改變，兒子還特別穿了國旗裝到場支持。

25歲的李文斌說，現在從事皮革工廠工作，出社會才發現經濟很重要，這3年多的經濟，和馬英九時代真的有差。

嘉義市柯先生全家大小穿國旗裝參加活動，直言看到這麼多人一起穿國旗裝、揮舞國旗，讓人非常感動、也很有意義。

嘉義市張媽媽，也帶著23歲女兒一起參加，2人都希望韓國瑜能夠帶動台灣庶民經濟，台灣經濟好，才能有好工作、有錢賺、有好日子過。

3名14歲國中生強調競選活動熱鬧有趣，她們是來看熱鬧的。記者卜敏正／攝影
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數十個國旗攤販，跟著韓國瑜活動到嘉義，並表示生意不錯。記者卜敏正／攝影
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嘉義市柯先生全家大小穿國旗裝參加造勢活動。記者卜敏正／攝影
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韓國瑜嘉義市晚會會場 今晚6點多2000張椅子已坐滿。記者卜敏正／攝影
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25歲的李文斌（右） 和媽媽、哥哥一起到場 期待「翻轉」。記者卜敏正／攝影
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嘉義市張媽媽帶著23歲的女兒，來為韓國瑜加油。記者卜敏正／射影
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