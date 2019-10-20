柯P酸高雄沒市長 韓：柯快成陳年老醋工廠老闆

2019-10-20 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜請假展開全台傾聽之旅，今天繼續台南的行程，台北市長柯文哲今天南下高雄談「青年創業輔導」，在與青年對話時酸「你們現在連市長都沒有了」，還說「每天7點半上班」是重要的。

韓國瑜下午參加台南黃金海岸淨灘活動，針對又被柯P酸韓受訪時表示，他被柯文哲酸也不是一朝一夕了，並且反酸說，柯文哲酸他酸到快變成「陳年老醋工廠的老闆」了。

韓國瑜下午原本要與韓粉一起前往黃金海岸淨灘，但海灘一夜之間變乾淨，韓最後無灘可淨，韓對此表示，淨灘公益活動宣布後一夜間變得這麼乾淨，大家都來了，造成英雄無用武之地，但這也是好事一件，維護環境和城市的乾淨，是原本就該做的事，如此當地民眾住的開心，觀光客也會有不同感受。

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針對昨晚在台南造勢晚會有人丟雞蛋，韓國瑜表示，他尊重言論自由及對不同政治意見的表達，但反對用暴力，相信大多數人民也都不會贊同且不會認為這是好事，特別是選舉一到就出現的的準暴力事件，但他個人認為不要再追究，也希望警方不要再追究，未來不要再發生就好。