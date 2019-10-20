勞工機車業後援會成立 蔡英文戴安全帽籲把票衝到最高

2019-10-20 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



蔡英文總統拚選舉，今天陸續成立「全國勞工後援會」「全國機車業後援會」蔡英文表示，她的父親也從事汽車修理業，對勞工機車業有特別情感。她呼籲支持者一定要去投票，把票衝到最高。

蔡總統說，目前台灣已擺脫「22k」最低工資，連續4年調整最低工資；而未來會開吃油及吃電機車的修理研習，讓機車業有更多商機。蔡英文今天顯得心情特好，與勞工的互動熱烈，還主動戴起機車業者送的安全帽，展現親民的一面。

全國18縣市、 逾20產業工會成立蔡英文「全國勞工後援會」，不少國營事業包括台水、中船、台鐵、中鋼與漢翔等工會員與蔡英文總統對話熱烈，蔡英文說「國艦國造」讓台船勞工參與歷史任務，士氣高昂，台鐵工會代表也站起來說希望「台車也台造」， 如同玩接龍，漢翔工會也說「台機台造」現場一片歡呼聲，蔡總統表示，大家聲音這麼大，很像要很多事的樣子！

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全國汽車業後援會有機車行老闆、有修車師傅參加，蔡英文總統提到，她的父親也開汽車修車廠，讓她對修車業很有感覺。她表示，國家推動環保，不是要消滅用汽油的機車，希望油電雙贏，未來政府會開很多研習課，讓修吃油機車的師傅也會修用電的機車，大家都有生意可做。