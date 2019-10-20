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拒陳同佳投案 韓國瑜：傷台灣主權最深的就是蔡政府

2019-10-20 17:36聯合報 記者王寓中／台北即時報導

香港反送中事件的「導火線」殺人嫌犯陳同佳有意來台投案，陸委會卻說是香港政府「推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心」。國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，此事清楚顯示，民進黨政府完全在利用香港反送中事件來增加總統大選與立委的選票，如此而已。何來護台灣主權之有？

韓國瑜表示，此事件並證明，蔡英文總統跟民進黨政府口口聲聲說最能護台灣主權，結果傷害台灣主權最深的，就是民進黨執政。

韓國瑜表示，蔡政府口口聲聲說最能保護台灣的主權，是最勇敢的保護者，司法管轄權也是主權的一部分，今天一個外地人、外國人來台灣殺人、放火，製造重大刑案後跑掉了，沒有引渡條例，結果這個兇手自己要回台灣來投案，政府竟拒絕了，這不是在開玩笑嗎？

韓國瑜表示，民進黨口口聲聲說最愛台灣主權，關鍵時刻竟把司法權自己斬斷、拒絕，這叫維護台灣主權嗎？從這件事情看得非常清楚，民進黨完全在利用香港反送中事件來增加自己總統大選跟立委的選票，如此而已。何來護台灣主權之有？

韓國瑜表示，此例一開，後果不堪設想，未來任何國家跟台灣沒有引渡條約，在台灣殺人放火跑掉之後，政府司法單位還不讓人家來投案，這開什麼玩笑？這件事情已經非常清楚，蔡英文總統跟民進黨政府說最能護台灣主權，結果傷害台灣主權最深的就是民進黨執政。

韓國瑜民進黨香港
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