成立郭台銘政經學校 郭：讓中華民國在中道力量上前進

2019-10-20 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



鴻海創辦人郭台銘今到高雄舉行感恩見面會，郭台銘說，他有兩目標，一是成立郭台銘政經學校，年輕優秀想從政或做生意的，他會親自授課，另他也會為支持他理念的人站台，讓中華民國在中道力量上持續前進。

王金平出席致詞說，郭是企業霸主，經營企業相當成功，他與郭結緣，是共同信仰關公及郭很關心消防員，捐助一筆很大的錢來幫助消防，很有情有義。

主持人說，雖然郭台銘不選總統，但接下來進軍國會，郭家軍會提名保守，但會擴大友軍合作，以在國會支持推行郭台銘所推的六大政策，包括新十大科技建設、AI智慧島、0到6歲國家養、工者有其屋、100億身障保險基金、大健康產業等。

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台北市政府顧問蔡壁如則帶領台灣民眾黨高雄立委參選人羅鼎城、李佳玲、熬博勝、莊貽量等人上台，蔡壁如呼籲政黨票請投台灣民眾黨。郭家軍新北立委參選人李縉穎也視訊連線，請郭粉替他在新北拉票。黃韻涵則表示認同郭的話，政治要替經濟、人民服務。黃的母親、高雄市副議長陸淑美、高雄農會理事長蕭漢俊及市議員吳利成、曾俊傑、曾麗燕等人也替黃站台。陸淑美送好采頭，王金平送蒜，郭台銘為黃授旗，代表郭家軍從南部出發。

郭台銘說，他跟高雄很多淵源，永齡農場、軟體開發園區等，感覺高雄人非常熱情，高雄是移民城市，對外地人都非常熱情，他並一鞠躬說，「抱歉讓大家失望，對不起大家。」台下群眾聽聞後開始高喊「選總統！」

郭台銘說，因厭倦藍綠，不表態的人已逾三成，掌權者政策買票，無權者不理性，開出無法兌現的政見支票。他改變方向，希望幫助優秀年輕人問政，他要成立郭台銘政經學校來訓練這些參選人。

他說，他的政見，0到6歲國家養等，不管蔡英文英政府或國民黨候選人現在開始認同、使用他的政策，但初選卻被批評一無是處。他支持的立委，包括民眾黨的立委都支持他的政策，這不是錢的問題，如果不鼓勵年輕人生育，國家會愈來愈老 ，這不是錢的問題，是國家戰略問題。

郭台銘說，台灣有很多身障家庭，他希望修法，讓身障者有更好照顧。日本怕老齡化，已是0到16歲國家養，且日本有大企業支持經濟，所以台灣要發展AI新科技。還有不只一例一休，他要工者有其屋，有工作就有買房權利，還有健康產業 ，老齡化社會健康非常重要。他並提到他前天70歲生日，主持人則喊插播，並帶郭粉唱生日快樂歌。郭台銘說，他要，「吃百二」，希望大家保持健康身體。

郭台銘並表示，他支持的參選人要有三理念，一是為福國利民挺身而出，不為黨派，二是縮短貧富差距，三是務實中道理性，不欺騙選票。

他並提到楊秋興，指八八風災時，他第一個到現場，並跟楊有共事，他也跟前總統馬英九推薦說，他辦農場認識一個民進黨縣長，楊秋興加入國民黨是他介紹的，他跟馬說楊不錯，但不會選舉。他也呼籲政黨票可投民眾黨，讓國會三黨不過半，黃韻涵是國民黨，但不要怕，吳敦義說站台沒關係。