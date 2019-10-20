現身郭台銘感恩之旅 是否選到底？王金平 ：自然就好

2019-10-20 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



鴻海集團創辦人郭台銘今天下午在高雄市展覽館舉辦感恩之旅，吸引兩千名粉絲報名湧入現場，立法院前院長王金平被安排為神祕嘉賓，在3點與郭董一前一後現身。王金平入場前受訪，針對媒體詢問對前高雄縣長楊秋興指韓國瑜參選總統是三輸？王笑說「這我沒辦法預測，我又不是神！」

對於楊秋興先前建議郭董應該重新考慮再次出來選總統，王金平說「尊重郭董決定，也樂觀其成」，媒體問他，是否還是有選到底的堅持？王回「事隨因緣走」，媒體再問，是否會批橘袍參選？王金平說「自然就好」；至於會不會改變以別的形式參與2020總統大選，王仍表示「看看自然的發展」。

有媒體問王金平，今天來郭董的場子，國民黨會不會有意見？王笑說「這就要先請教他們」，至於未來會不會幫國民黨助選？王也說，只要立委邀請，時間也允許，他或許會幫，不過被問到韓國瑜有沒有邀他去造勢場合？王金平說「都沒有」，之後便未多談。

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