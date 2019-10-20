影／郭台銘公布第二位正牌郭家軍 正是國民黨籍黃韻涵

2019-10-20 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／即時報導



參與藍營總統初選落敗的鴻海創辦人郭台銘今天下午到高雄辦感恩之旅，神秘嘉賓是前立法院長王金平，要證明「郭柯王」合作無間。繼新北市第十選區參選人李縉穎之後，郭台銘今天下午在高雄公布第二位正牌郭家軍，是國民黨提名高雄市第二選區立委參選人黃韻涵。

郭辦發言人蔡沁瑜說，正牌郭家軍重質不重量，年輕有理想性有未來性是重要條件，尋找志同道合的夥伴進軍國會，讓郭台銘提出的6大政策可以在國會落實推動。

黃韻涵今天下午也在郭台銘面會中露臉，她說，站在她的角色認為國民黨失去郭台銘覺得很可惜，目前郭台銘已是無黨籍身分，又是世界和名企業家，能獲郭的支持「覺得非常榮幸!」

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黃說，很希望未來和郭有機會為台灣拚經濟，她說，有跟黨中央報告，但今天要出席郭台銘見面會沒有報備，因為上次吳敦義主席有說過，現在郭董願意幫忙站台都是加分的，沒有不支持，希望不分派系支持，「都非常歡迎 !」