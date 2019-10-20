郭台銘、王金平合唱「感恩的心」 千名粉絲見面會相挺

2019-10-20 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



鴻海創辦人郭台銘今在高雄舉行感恩見面會，現場上千名粉絲熱情相挺，郭台銘和幕僚並與郭粉們一起合唱國歌及「明天會更好」、「感恩的心」。

現場也掛出兩位郭台銘推薦的立委參選人，包括以無黨籍身分參選的首位「郭家軍」立委參選人李縉穎及國民黨立委參選人黃韻涵的看板，看板上有郭的頭像，並寫著「郭懂推薦」。國民黨立委王金平、前高雄縣長楊秋興、台北市政府顧問蔡壁如及國民黨團總召曾俊傑等人也出席活動，曾俊傑說，郭台銘已沒有要選，不會敏感，來就是來交朋友而已。

活動下午2點半開始，先播放郭初選點滴的影片，兩位主持人劉宥彤和蔡沁瑜並發表郭辦對民間社團立場聲明，表示所有支持郭和郭理念者皆為民間友人，他們相挺所有真心挺郭人士。任何民間社團非官方社團，不代表郭立場，郭台銘夫婦也不會擔任任何民間社團正式職務。任何郭親友發言，非經郭和郭辦正式發言，不代表郭，郭辦相關人等也不會擔任任何民間社團正式職務。

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郭辦發表聲明後，接著郭粉們上台輪流發言，有人仍希望郭能參選，替郭喊「yes，I do」，劉宥彤則在旁幽默舉牌「以上不代表本台立場」。郭志工也喊「2020，台灣重開機」。曾擔任國民黨志工的郭粉說，她期待郭下架蔡英文，沒想到郭後來沒選，但現在要推薦立委，她要繼續幫郭支持的立委進軍國會。