影／出席郭台銘高雄見面會 楊秋興預言「國民黨會三輸」

2019-10-20 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



前高雄縣長楊秋興今天下午以貴賓身分出席郭台銘在高雄的見面會，他認為國民黨明年一月總統選舉會三輸，和當初他預測都吻合，他也建議郭台銘是否要考慮出來選總統。

楊秋興說，目前國民黨籍的韓國瑜民調下滑，由此可先，當初郭台銘退選，可是看到當時的局他會輸，「但是局勢!局勢!勢就不見得會輸」。

楊秋興說選舉過程，造勢、局勢都很重要，他說，個人想法，覺得郭台銘可以重新思考，因國民、民進兩黨總統參選人大家都不喜歡，大家都不知道怎麼投，所以，建議郭台銘可以重新思考，是台灣人民的期待，不過，楊事後也說「純是個人想法！」

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楊秋興說，韓國瑜的聲勢愈來愈沒有，「氣勢就...」，楊秋興說，那時他就說，「一盤好棋都被搞壞了」，國民黨原本是一盤好棋，到現在是講真話的，慢慢都離開了。楊秋與感嘆說，去年幫韓選舉，離他最近的，現在都離開了，他仍強調「換柱2.0並不是不可能！」他還下抱著一絲希望，建議郭台銘重新考慮出來選總統。