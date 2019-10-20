看民眾黨區域立委名單 羅文嘉：似乎為了拉下民進黨

2019-10-20 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，準備搶攻國會席次，至今已提名18位區域立委，名單遍布北中南東，不過18位區域立委中，有9位本身或其親屬有民進黨背景，另外5位則是本身或親屬與國民黨有關連，被外界解讀是「藍綠復仇者聯盟」。

對此，民進黨秘書長羅文嘉今天下午出席台北市立委參選人聯合造勢活動，會前受訪時表示，選舉是正面訴求，這才是爭取台北市選民最重要的模式和基礎。

羅文嘉表示，有些政黨推人，但從選情來看，區域提名的目的似乎不是為了當選，而是為了拉下民進黨參選人，問題是把民進黨拉下來，成就的是國民黨參選人。

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羅文嘉直言，如果是站在民主台灣這一隊，一隊只有一個參選人，但要推人，那個人又選不上，就是在幫助另外一邊的參選人，相信選民分辨得很清楚，我們會做好我們的準備。

民進黨立委吳思瑤則說，政黨需要有明確的理念和路線，不過如今看到民眾黨是為了推人而推人，為了選舉而選舉，黨的路線理念沒有完整論述，如果要爭選民認同還是要有所突破，但也尊重不同政黨的提名機制。

對於北市第一選區參選爆炸，吳思瑤說，自己的策略就是不變應萬變，很多人願意來北投天母服務是好事，自己是現任者，當然要勇於接受各界挑戰，自己有專業立院問政，在北投天母服務5500、15年，我們一起讓這邊更好，也會全力以赴。