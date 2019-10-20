蔡稱不得罪人的事前任都做完了 馬英九：呴呴呴呴

2019-10-20 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



對於蔡英文總統稱「不會得罪人的事，我的前任都做完了」，前總統馬英九回擊，「大家摸摸良心就知道了」

蔡英文總統上午到台中市新社區鎮安宮參香時向支持者說，改革的過程中，她得罪很多人，但這是為了國家的前途，不會得罪人的事，她的前任都做完了。她感謝立委為了國家前途和台灣的發展而支持她，未來國會民進黨一定要過半。

馬英九上次則是到台北市萬華為國民黨提名立委參選人林郁方競選總部成立站台。馬英九離去前受訪，聽到蔡總統的說法，馬英九連笑好幾聲說，「呴呴呴呴呴呴，大家摸摸良心就知道了。」

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