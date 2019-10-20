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蔡稱不得罪人的事前任都做完了 馬英九：呴呴呴呴

2019-10-20 13:14聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

對於蔡英文總統稱「不會得罪人的事，我的前任都做完了」，前總統馬英九回擊，「大家摸摸良心就知道了」

蔡英文總統上午到台中市新社區鎮安宮參香時向支持者說，改革的過程中，她得罪很多人，但這是為了國家的前途，不會得罪人的事，她的前任都做完了。她感謝立委為了國家前途和台灣的發展而支持她，未來國會民進黨一定要過半。

馬英九上次則是到台北市萬華為國民黨提名立委參選人林郁方競選總部成立站台。馬英九離去前受訪，聽到蔡總統的說法，馬英九連笑好幾聲說，「呴呴呴呴呴呴，大家摸摸良心就知道了。」

馬英九也批評蔡政府在箱屍案的處理方式殘忍、不理性，依蔡政府要港府交出完整罪證才讓嫌犯入境的說法，將來潛逃國外的經濟犯都抓不回來了，實在很不像話，「蔡英文總統也是法律人出身，純粹的法律問題，不要去搞政治。」

馬英九總統上午出席林郁方競選總部成立大會時受訪。記者蔡佩芳/攝影
馬英九總統上午出席林郁方競選總部成立大會時受訪。記者蔡佩芳/攝影
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馬英九蔡英文民進黨
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