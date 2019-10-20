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競爭對手多勤跑基層 蔣萬安：選人不選黨是趨勢

2019-10-20 11:44聯合報 記者張世杰／台北即時報導

2020總統、立委選戰開打，台北市立委第3選區（中山、北松山）上演「雙帥之爭」，針對競爭對手、民進黨立委參選人吳怡農喊出「比蔣萬安更好的男人」，爭取連任的國民黨立委蔣萬安今天上午前往永春市場拜票，會前受訪表示，他都只跟自己比，強調他在立法院評鑑最優秀立委七連霸，他是最值得信賴的立委候選人。

蔣萬安提到，選民才是真正主角，民眾才是我的最大咖，他會在地方勤走，過去4年從未鬆懈過，剩下80幾天會持續加倍努力，勤走基層、一步一腳印、一雙手一雙手握，爭取選民認同，面對選戰就是全力以赴，堅持正面選舉。

媒體詢問，同樣在該選區推人的台灣民眾黨，喊出自己不是政二代、富二代，有感到壓力或包袱？蔣萬安表示，他相信這選區到登記截止時，還會有其他候選人出來，他也尊重每位候選人競選過程的選戰策略，也希望選民會肯定認真打拼的好立委。

至於台灣民眾黨推派自家參選人，是否容易瓜分藍綠的選票？蔣萬安則說，他在基層走，民眾對於立委最看重兩件事，立法院國會問政、地方選區有無幫民眾解決問題，很少再跟過去一樣，非得要看哪個政黨，「選人不選黨」現在是一個趨勢。

由於台北市各立委選區，不少新面孔紛紛投入，蔣萬安表示，不只台北市，其他各選區也有很多新興政黨、第三勢力，4年前也是這樣，這是台灣民主常態，大家彼此公平競爭、正面選舉，並交由民眾決定。

另外，國民黨總統參選人韓國瑜昨天晚間赴台南參加造勢晚會，結束後要離開時，突遭不明人士丟雞蛋，所幸韓國瑜未被打中，而是砸到一旁護衛隊。

蔣萬安表示，當然譴責暴力行為，他昨天看到媒體報導，有激動民眾丟雞蛋，這樣行為不可取，也不只韓市長，希望每一位候選人，人身安全都希望得到維護，呼籲所有民眾，不管哪一方支持者，要保持理性跟冷靜，不要再有暴力行為發生。

2020總統、立委選戰開打，台北市立委第3選區（中山、北松山）上演「雙帥之爭」，...
2020總統、立委選戰開打，台北市立委第3選區（中山、北松山）上演「雙帥之爭」，爭取連任的國民黨立委蔣萬安今天上午前往永春市場拜票。記者張世杰／攝影
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