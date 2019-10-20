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跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11聯合報 記者黃寅／即時報導

選求連任的蔡英文總統上午到台中市新社區鎮安宮參香時向支持者說，改革的過程中，她得罪很多人，但這是為了國家的前途，「不會得罪人的事，我的前任都做完了」她感謝立委為了國家前途和台灣的發展而支持她，未來國會民進黨一定要過半。

蔡英文也為這次選舉定調，就是「顧主權」而守住主權要做到3件事，就是經濟好做好、國防要做好，以及國際上支持我們的朋友愈來愈多，這是三件最重要的事，而這三件事，這次選舉都做得到，「咱選一個會處理台灣經濟的總統就是我！」

選求連任的蔡英文總統（中）上午到台中市新社區鎮安宮參香時向支持者說，改革的過程中...
選求連任的蔡英文總統（中）上午到台中市新社區鎮安宮參香時向支持者說，改革的過程中，她得罪很多人，但這是為了國家的前途，「不會得罪人的事，我的前任都做完了」。記者黃寅／攝影
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選求連任的蔡英文總統（中）上午到台中市新社區鎮安宮參香時向支持者說，改革的過程中...
選求連任的蔡英文總統（中）上午到台中市新社區鎮安宮參香時向支持者說，改革的過程中，她得罪很多人，但這是為了國家的前途，「不會得罪人的事，我的前任都做完了」。記者黃寅／攝影
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蔡英文
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