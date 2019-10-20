跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



選求連任的蔡英文總統上午到台中市新社區鎮安宮參香時向支持者說，改革的過程中，她得罪很多人，但這是為了國家的前途，「不會得罪人的事，我的前任都做完了」她感謝立委為了國家前途和台灣的發展而支持她，未來國會民進黨一定要過半。