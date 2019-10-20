柯文哲「自焚說」惹議 醫師立委砲轟：怎可冷血至此

2019-10-20 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲日前出席「打臉名嘴」活動時，談到輕生相關議題，脫口說出「自殺拜託去河濱公園，不要在公寓裡面自焚」、「自殺拜託吃安眠藥」等言論，引發各界批評，儘管北市府再三解釋，柯文哲是強調「關心別人也是保護自己」核心概念，對關懷社會弱勢族群也從未改變，不過依舊引發失言質疑。

不僅台灣自殺防治學會、台灣憂鬱症防治協會以及台灣精神醫學會今日共同發布聲明，「建議政府官員及全體民眾，多一分關懷，少一分責難揶揄，營造溫馨支持的氛圍」。

本身是醫師出身的立委林靜儀也在臉書上直言，有一絲良知的醫療專業者，對於自殺防治，會採取非常非常謹慎的態度。

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林靜儀表示，對於在那個生命邊緣的人，我們只怕自己手不夠長，力量不夠大，資源不夠多，深怕漏掉任何一個我們可以挽回的呼救聲，而不是叫他「自己去Ｘ不要造成社會困擾」。

林靜儀更炮轟，一個醫生，一個首都市長，怎可冷血至此。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )