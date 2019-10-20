漢農向蔡總統陳情生計陷困 轉型正義不要只看到原住民

2019-10-20 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



蔡英文總統今天到石岡天皇宮，參加「一貫道寶光建德道場全國負責人研習班」，場外有新社區上水底寮自救會長鄧怡茹等人在大門外等候，要向蔡總統陳情。鄧怡茹説，全國的漢農近8萬人，目前面臨土地被掠奪丶生計被威脅，希望蔡總統11月5日可以接見漢農代表，國安人員收下陳情書承諾會轉交。

鄧怡茹説，總統等中央單位已接見原住民11次，希望蔡總統也可以聽聽漢農的心聲，現在面臨生死存亡的時刻，有不少人數十年前向原住民買地，現在中央有關單位收回發給原住民，她質疑這樣有合乎正義公理嗎？

鄧怡茹表示，台中市新社區上水底寮並非原鄉，也從來沒有原住民居住開墾過，漢人的祖先辛苦開墾，日治時期就落戶在新社上水底寮。管轄權屬新社公所，土地使用人被強收「土地使用損害賠償金」現改為租金，致使民眾「地主變佃農」有違政府耕者有其田的政策，根本是侵占詐欺與違憲。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

鄧怡茹指出，民國58年土地總登記，祖先因為不識字，新社上水底寮土地260公頃400多筆土地被政府違法登記為國有，受影響人數有數百人，當時並沒有註記山地保留地，但就算是登記為國有地也還有機會能從耕者有其田、 耕地放領、62-89年的農業發展條例、拿回土地。

但因為在87年被東勢地政違反行政程序黑箱作業註記為原住民保留地 ，損害居民權益無法拿回自己辛苦耕墾出來的田園家產「豈有總登記30年後才任意註記此乃黑箱作業違反行政程序法」圖利原民會。

鄉親多年來一直陳情，但駁回理由為新社上水底寮土地總登記為山地保留地，故無解編之法源。查詢地政總登記之手抄謄本確認總登記時並無註記山地保留地，依土地法及臺灣省山地保留地管理辦法，並不屬於原住民保留地。

鄧怡茹說，目前證據確鑿，但各單位皆互踢皮球不願承擔錯誤，政府的疏失讓人民權利喪失，原住民一直說要收回土地把我們世居百年的居民趕走，居民深怕不知何時會被趕走。