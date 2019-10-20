影／蔡英文拜託僑胞 要選「遇到壓力不屈服」的蔡英文
2019-10-20 05:43
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
總統蔡英文19日透過預錄影片，向美國華府僑胞喊話，目標只有一個，就是「總統勝選，國會過半」；蔡英文並拜託大家，明年選舉一定要選擇「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」的蔡英文。
「華府小英後援會」19日舉辦「2020台灣要贏」蔡英文總統連任華府造勢大會餐會，行政院前院長賴清德出席致詞，並播放蔡英文預錄影片，現場約350人參與，大喊「2020台灣要贏」、「總統勝選、國會過半」等口號。
蔡英文表示，「請大家放心，蔡英文會打拚讓台灣更好，也請大家再給我四年的時間，我們一起來打拚。」
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蔡英文提及執政三年多的成果，包括推動國防產業，修法重罰假消息，堅持投資台灣、改善體質，也幫大家加薪、減稅等。
蔡英文並表示，現在已有許多國際朋友，看到台灣守護主權的決心，和台灣站在一起，支持台灣民主。
蔡英文說，這些成果不容易，一定要顧好，不能倒退，「所以我們這次只有一個目標，就是『總統勝選，國會過半』。」
蔡英文還說，「我要拜託大家，明年的選舉一定要選擇『遇到壓力不屈服，得到支持不冒進』的蔡英文。」不管壓力有多大，蔡英文都會擋住，台灣也擋得住。
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