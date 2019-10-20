影／賴清德：選舉競爭非常激烈 民進黨團結才能勝選
行政院前院長賴清德19日出席美國華府蔡英文總統連任造勢大會，他表示，深信這場選舉會非常競爭、非常激烈，民進黨只有團結才能贏得最後勝選；至於是否有意擔任蔡英文的副手，賴清德未正面回應，僅說所有輔選的工作，他都會協助。
賴清德還說，自己有責任到海外，以及台灣各縣市助選，務必要贏得最大勝利。
賴清德演說時，提出支持蔡英文總統的三點原因，相信她能捍衛民主、繼續加強台美關係、拒絕中國的「一國兩制」；此外，賴清德還批中國用各種手段打擊台灣政府，就是個「順我者昌，逆我者亡」專制、獨裁、惡霸的國家。
「華府小英後援會」舉辦「2020台灣要贏」蔡英文總統連任華府造勢大會餐會，賴清德出席致詞，並播放蔡英文預錄影片，現場約350人參與，大陸民運人士王丹也到場；賴清德和大家一起揮舞「2020蔡英文連任海外後援會」綠色旗幟，大喊「2020台灣要贏」、「總統連任、國會過半」等口號，會後還與僑胞自拍、合影。
賴清德會後受訪僅回答兩個問題，媒體追到場外追問是否願意擔任蔡英文的副手，賴清德僅說，「所有輔選的工作，我都會協助。這樣就好了。」
賴清德受訪時重申，此行目的是希望鄉親團結一致，能回台投票，捍衛本土政權，讓蔡總統高票當選，也讓民進黨立委席次可過半，這樣台灣才能持續壯大。
「我深信這場選舉會非常競爭，非常激烈，民進黨只有團結才有辦法贏得最後勝選。」賴清德說，每個小我都該成全台灣大我，每個政治人物在台灣前面，也微不足道，因為只要台灣贏，就沒有人輸。
賴清德此行一項任務是向原本支持他的人士溝通，被問及溝通結果如何時，賴清德回應，看到大家熱烈參與，就能看出這次輔選工作的成效，後續還要持續努力。
賴清德會中以「團結台灣，台灣要贏」為主題發表演說，提出支持蔡英文的三大原因；第一點，因為相信她能帶領台灣堅定站在國際民主陣營；第二點，相信她可帶領台灣繼續加強台美關係，在經貿、國防等，創造雙方共同利益；第三，有信心她會拒絕中國的「一國兩制」，有能力捍衛台灣主權。
賴清德演說也花不小篇幅批中國大陸，他表示，阻擋台灣的最大阻礙就是中國，中國挖台灣邦交國，阻擋台灣參加世衛大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）；用各種手段，甚至假消息操縱，企圖打擊台灣政府，分化台灣。
賴清德還說，中國進行「一帶一路」債務外交，名義上幫比較窮的國家，實際卻在擴大自身勢力；看最近香港的反送中事件與美國NBA事件，「其實中國就是一個順我者昌逆我者亡，這種專制、獨裁、惡霸的國家」。
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