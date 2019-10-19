【即時短評】政治「反送中」 司法「反送台」？

2019-10-19 22:58 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



香港「反送中」風波尚未平息，香港特首林鄭月娥今天證實收到涉嫌在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳親筆信，港府會安排陳同佳來台，正等待台方回應。但我方緊咬「司法互助」，要求港府「透過台港官方對官方的既有管道正式溝通」，當司法案件遇上政治因素，陳嫌恐成為夾處台港政府之間的「人球」。

這宗港男在台灣殺害女友案，被害人潘女遇害時已懷孕，且因遺體暴露一個月，一度無法辨別身分，家屬來台認屍的哀痛，國人都有同感。但也因為香港對於港人在領域外犯罪規定有缺漏，嫌犯作案後離台返港，香港司法機關無法以殺人罪相繩，僅能以其涉嫌盜用潘女信用卡，控以盜竊及接贓等罪。

由於嫌犯未移交台灣，被害人家屬曾在港舉行記者會喊冤。此事後來發展，港府希望修訂「逃犯條例」，一旦成功，即可按例與台灣商討移交安排。但香港民間擔心修例是針對中國大陸和澳門，將導致政治犯被引渡到中國大陸，從今年四月間就有港人上街「反送中」。

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近幾個月來，「反送中」運動一波波，全球也聚焦在港人的民主人權議題。我國政府多次力挺港人爭取民主自由，但如今當初催生修改「逃犯條例」的陳嫌即將刑滿出獄，攸關人命的司法案件必須進入偵審程序。

這件箱屍案發生後，法務部曾兩度向港方請求司法互助，希望陳同佳來台受審，日前卻又呼籲港府，在陳嫌刑滿釋放前，港方應積極續押追訴。我方沒再提來台受審，也引發外界質疑。

蔡英文總統今天提及台港應有司法互助，才能有完整的司法獨立，話雖不錯，但對照法務部先前希望陳同佳來台受審，顯示政府態度丕變，原本我方強調的司法管轄權也顯得曖昧不明。