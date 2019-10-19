挨批國民黨青年權貴 李正皓：輪不到「這根毛」來說

2019-10-19 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓因為黑韓言論遭除黨籍。 報系資料照片 分享 facebook

國民黨青年團前執行長李正皓因為黑韓言論，遭考紀會決議開除黨籍。國民黨文傳會前副主委、安定力量副執行長毛嘉慶昨質疑，「國民黨在敗的時候，這些青年權貴做了什麼？」李正皓今在個人臉書反批，毛他才是最背骨的國民黨員。

李正皓表示，2016年他離開國民黨前，在黨內最高有給職是青年團執行長，屬國發院下二級單位主管，月薪5萬，扣勞健保剩4萬8，至今每天騎摩托車上下班，若這樣是權貴，請問曾官拜文傳會副主委的毛嘉慶是權貴中的權貴？

李正皓說，別人說他對不起國民黨他沒意見，因各有立場，但這件事真輪不到「這根毛」來說，因為毛嘉慶才是最背骨的人；毛現在職務是明年大選，在大部分立委選區都會提好提滿的新興政黨「安定力量」副執行長。

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李正皓認為，一個曾於國民黨位居高位，在黨內鬥爭失敗沒官做後，立刻轉身投入其他政黨，且槍口對準國民黨、與國民黨搶立委席次的人說他對不起國民黨？這麼背骨的事都在做的人，跑過來說國民黨開除他剛好而已？

李正皓揶揄，他知道以現在「這位大哥」的狀況，議題不好找、通告也不好接，但要蹭他的熱點至少用點腦、有點邏輯，莫名其妙。李說，他現在心很寬，很多人的批評都聽聽就算，但這件事真的輪不到「這根毛」來說嘴，因毛才是最背骨的國民黨員。