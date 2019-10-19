親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
桃機三航廈難產
外送員權益檢討
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

英國會通過脫歐動議 強生依法須請求延後脫歐

亞錦賽／中華隊10:2擊敗大陸 決賽與日本爭冠

挨批國民黨青年權貴 李正皓：輪不到「這根毛」來說

2019-10-19 20:52聯合報 記者周志豪／台北即時報導

國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓因為黑韓言論遭除黨籍。 報系資料照片
國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓因為黑韓言論遭除黨籍。 報系資料照片
分享

國民黨青年團前執行長李正皓因為黑韓言論，遭考紀會決議開除黨籍。國民黨文傳會前副主委、安定力量副執行長毛嘉慶昨質疑，「國民黨在敗的時候，這些青年權貴做了什麼？」李正皓今在個人臉書反批，毛他才是最背骨的國民黨員。

李正皓表示，2016年他離開國民黨前，在黨內最高有給職是青年團執行長，屬國發院下二級單位主管，月薪5萬，扣勞健保剩4萬8，至今每天騎摩托車上下班，若這樣是權貴，請問曾官拜文傳會副主委的毛嘉慶是權貴中的權貴？

李正皓說，別人說他對不起國民黨他沒意見，因各有立場，但這件事真輪不到「這根毛」來說，因為毛嘉慶才是最背骨的人；毛現在職務是明年大選，在大部分立委選區都會提好提滿的新興政黨「安定力量」副執行長。

李正皓認為，一個曾於國民黨位居高位，在黨內鬥爭失敗沒官做後，立刻轉身投入其他政黨，且槍口對準國民黨、與國民黨搶立委席次的人說他對不起國民黨？這麼背骨的事都在做的人，跑過來說國民黨開除他剛好而已？

李正皓揶揄，他知道以現在「這位大哥」的狀況，議題不好找、通告也不好接，但要蹭他的熱點至少用點腦、有點邏輯，莫名其妙。李說，他現在心很寬，很多人的批評都聽聽就算，但這件事真的輪不到「這根毛」來說嘴，因毛才是最背骨的國民黨員。

國民黨李正皓
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

不分區立委爭議 林飛帆：卓榮泰的堅持是有道理的

2019-10-19 22:12

韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29

專訪：謝志偉：從來就沒有「九二共識」 台灣是主權國家

2019-10-19 20:58

胡志強粉絲會不多談大選 當母雞用美食幫藍營小雞助選

2019-10-19 19:36

近三年代表字：苦茫翻 她指「討厭民進黨」至今未消失

2019-10-19 18:08

美議員再提案助台固邦交 外交部：務實與美合作

2019-10-19 17:20

尷尬！彭文正「國際記者會」僅7人到場 謝志偉：丟臉

2019-10-19 16:05

藍中央助選團將成軍 曾引發爭議縣市長不納入

2019-10-19 13:15

美議員提眾院版台北法案 美國務院官員推文：台灣是可靠夥伴

2019-10-19 13:10

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

郭台銘感恩之旅明天高雄場 神祕嘉賓王金平

2019-10-19 12:03

「討厭韓國瑜」氛圍濃 綠估高雄選情可望全壘打

2019-10-19 11:53

蔡英文總統出席浪漫台三線藝術季凱道內山日活動

2019-10-19 11:43

浪漫台三線藝術季登場 蔡英文：未來辦世界客家博覽會

2019-10-19 11:33

彭文正倫敦召開記者會 指控蔡總統偽造學歷

2019-10-19 06:51

我駐美代表與美官員開會 美國務院推文「台灣是可靠夥伴」

2019-10-19 05:51

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

吳釗燮：教宗11月亞洲行 不會訪中

2019-10-19 00:13

美政府首度致函美企 鼓勵與台合作

2019-10-19 00:10

陳建仁去年就曾邀教宗訪台 教廷當時這麼回應

2019-10-18 22:43

高鐵南延案 藍批蘇揆當「盲建客」

2019-10-18 21:03

柯失言籲輕生者別選擇自焚 醫學會：首長該有同理心

2019-10-18 19:46

扁臉書談民進黨派系 三巨頭、四巨頭都被掃到

2019-10-18 19:22

【重磅快評】追殺林國慶 綠營因這件事少了一點樂趣

2019-10-18 17:58

獨派嗆不再含淚投票 蔡明憲公開信三問蔡英文總統

2019-10-18 17:49

影／柯教自殺吃安眠藥 卓榮泰批：醫生怎可說這種話

2019-10-18 17:02

被綠委貼「台獨」標籤 游淑慧：遇到她 白眼都翻到抽筋

2019-10-18 16:59

影／不認自焚說失言 王世堅批柯無醫德應做精神鑑定

2019-10-18 16:53

「自殺拜託吃安眠藥」惹議 綠委批柯文哲缺乏醫學倫理

2019-10-18 16:51

徐國勇視察金門 意外成為「老兵召集令」代言人

2019-10-18 16:46

蘇貞昌批在中國面前就不一樣 藍委：絕對反對一國兩制

2019-10-18 16:20

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11

影／【願景-永續能源之路】德國體檢能源貧戶

2019-10-17 11:10

拖工程款、完工沒驗收 前高市官員批韓團隊螺絲掉滿地

2019-10-17 10:11

客家大老看立委選情 劉盛良：柯已過時，立委拿沒幾席

2019-10-15 12:59

韓國瑜：台灣已經輸了一次，不能再輸四年

2019-10-15 12:04

幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢

2019-10-13 12:57

郭台銘不選韓國瑜落後反拉大 孫大千：換選舉模式因應

2019-10-11 11:41

影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐

2019-10-10 06:47
看更多

熱門文章

彭文正倫敦召開記者會 指控蔡總統偽造學歷

2019-10-19 06:51

綠營以為在放假...其實反攻的火種 正被韓國瑜悄悄點燃

2019-10-19 10:00

韓國瑜挺進台南遭鬧場 會場遍貼「尋人啟事」黑白照

2019-10-19 10:16

尷尬！彭文正「國際記者會」僅7人到場 謝志偉：丟臉

2019-10-19 16:05

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

韓國瑜廢一例一休遭批 孫大千反嗆蔡英文勞工承諾跳票

2019-10-19 12:03

韓國瑜再批一例一休：卡老闆喉嚨 餓勞工肚子

2019-10-19 16:27

波浪屋頂被消失…三航廈像Costco？ 桃機：旅客往上看感受不變

2019-10-19 00:06

取消訪美被柯文哲、蘇貞昌批 韓國瑜：酸言酸語沒意思

2019-10-19 16:23

時力不分區安全名單曝光 林洲民、翟本喬呼聲高

2019-10-19 01:47

韓國瑜向台南人吶喊：你們挺民進黨已經挺夠了

2019-10-19 20:09

我駐美代表與美官員開會 美國務院推文「台灣是可靠夥伴」

2019-10-19 05:51

韓國瑜台南拜廟再造「韓流」 呼籲民眾別再被政黨綁架

2019-10-19 11:40

韓國瑜造勢擠10萬人 謝龍介：拉下蔡英文還賴清德公道

2019-10-19 18:27

李登輝久違露面氣色佳 支持蔡英文連任

2019-10-19 19:29

觀察站／不斷拆標 讓帳面好看 卻輸了裡子…

2019-10-19 00:20

韓為何不訪美？管控風險 避免重演蔡2012前車之鑑

2019-10-19 00:26

陳建仁去年就曾邀教宗訪台 教廷當時這麼回應

2019-10-18 22:43

高雄4立委選區民眾黨推人選 柯文哲明來站台

2019-10-19 13:05

才說要廢一例一休又說重新檢討 韓陣營：沒牴觸

2019-10-18 23:03

影／馬吳韓台南造勢進場 支持者擠爆：像被浪打到

2019-10-19 19:10

「討厭韓國瑜」氛圍濃 綠估高雄選情可望全壘打

2019-10-19 11:53

郭台銘感恩之旅明天高雄場 神祕嘉賓王金平

2019-10-19 12:03

韓國瑜政見「改口」 蘇貞昌：給他負責國家大計還得了

2019-10-19 15:50

韓國瑜台南造勢大會 文山伯暖場痛批民進黨炒熱氣氛

2019-10-19 18:09

韓國瑜見完莫健不訪美 柯文哲酸「多漏氣而已 」

2019-10-19 11:40

新聞幕後／蔡急滅火 官邸夜會派系要角

2019-10-18 23:51

韓國瑜今台南首場造勢晚會 水萍塭公園到處見國旗

2019-10-19 13:38

今年為韓國瑜遷戶籍到高雄 如今韓要選總統他這麼說

2019-10-19 16:51

連署呂秀蓮等於助韓國瑜勝選？韓造勢大會出現這張傳單

2019-10-19 16:23

熱議題／象鼻岩若列自然紀念物 地主嗆：一定圍起來

2019-10-19 00:49

許毓仁稱韓國瑜訪美有5大考題 韓陣營：完全不是事實

2019-10-19 16:57

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

影/韓國瑜今來台南大造勢 郭國文酸：老班底撐場面

2019-10-19 10:21

韓國瑜台南造勢會場阻路傳民怨 警方：有申請路權

2019-10-19 11:29

熱議題／象鼻岩三不管 中央地方互踢皮球

2019-10-19 00:23

韓國瑜支持者看到麵包非草包 游梓翔：菁英不該只嘲笑

2019-10-19 10:25

蔡英文來了 雲林政治宿敵為她同框

2019-10-19 18:12

國門亮點變燙手芋 專家嘆：流標的最佳案例

2019-10-19 00:12

選戰筆記／韓開先例！拚選舉不赴美 利弊互見

2019-10-19 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top