專訪：謝志偉：從來就沒有「九二共識」 台灣是主權國家
德國之聲：所羅門群島在決定與台灣斷交之後，已經與中國建立了外交關系。這個太平洋島國做出了正確的選擇嗎？
謝志偉：我不會抱怨（所羅門群島），他們也表示了外交轉向的原因。但是我想提醒大家注意的是，中國准備買下所羅門群島當中的一個島--圖拉吉島。我們已經知道中國在吉布提港、瓜達爾港和阿布扎比等地的項目，可以看出中國在擴張自己的海上霸權。因為中國不是一個民主國家，所以你不能他們有太高的期待，他們做的事情不僅僅是為了經濟合作，也是為了服務於軍事戰略。
德國之聲：您的意思是，如果中國是一個民主國家，那麼它就怎麼擴張勢力都可以了嗎？
謝志偉：不，如果是這樣，我就不會用"擴張"這個詞了，我會說中國在擴大經濟合作，並且當地的民眾也能從中受益。而從現實的經驗來看，事實並非如此。中國只是得到自己想要的，而並不會讓當地民眾分享成果。
德國之聲：讓我們來談一談台灣即將於明年
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月舉行的大選。您認為中國現在采取的一系列行動和台灣大選有關系嗎？
謝志偉：當然。而且他們（北京方面）過去已經多次嘗試影響台灣的大選。1996年，當台灣人民第一次直接選舉總統以來，北京方面就一直更希望某一個黨派上台，我在這裡就不說是哪個黨了。我們的蔡英文總統非常勇敢地表示，我們堅決不會接受"一國兩制"，也不會接受所謂的"九二共識"，我們是民主國家。
德國之聲：作為台灣總統，明確拒絕"一國兩制"是不是一種挑釁性的表態？
謝志偉：因為台灣曾經經歷過1949年到1987年之間的戒嚴時代，我們十分清楚自由和獨裁之間有著天壤之別。我們對於自己所取得的民主化成就感到十分自豪，我們有言論自由，宗教信仰自由，但是不管是在香港，在中國內地，還是在西藏，都沒有這些自由。當年英國把香港的主權移交給中國時，時任中國國家主席江澤民就曾說過，台灣人民你們看看，香港的今天就是你們的明天，這在當時聽起來像是一種許諾。但是22年之後，香港人民又對我們說了同樣的話，但是現在就是一種警告。
德國之聲：那麼台北和北京當年達成"九二共識"時提到的堅持"一中"已經不再有效了嗎？
謝志偉：我必須要說的是，"九二共識"是蔣介石的國民黨和中國共產黨之間的協議，台灣人民沒有義務去履行蔣介石的黨和中共達成的協議，我們不會這樣做的。台灣人民想對全世界說：我們是一個民主政體，我們要在一個主權國家的框架內自行執政。
德國之聲：我想確認一下，所以說台北現在是拒絕"九二共識"嗎？
謝志偉：是的。讓我換一個方式來說吧，從來就沒有"九二共識"，那是蔣介石的黨和中共達成的"共識"是，同意彼此之間存在"分歧"。台灣人民的聲音是：我們是中國……不，我們是台灣，我們是一個主權國家。
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