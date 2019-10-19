親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
桃機三航廈難產
外送員權益檢討
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

亞錦賽／六局下遭大陸連3安攻2分 中華剩一分領先

韓國瑜向台南人吶喊：你們挺民進黨已經挺夠了

胡志強粉絲會不多談大選 當母雞用美食幫藍營小雞助選

2019-10-19 19:36聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

台中市前市長胡志強昨今天下午舉辦粉絲會，邀立委候選人李中、黃馨慧、江啟臣一起參與。

他自挑腰包化身「美食助選員」，請3名候選人帶來選區的在地美食和「胡椒粉」分享，另類幫藍營小雞拉抬造勢。對於台灣民眾黨、郭台銘、柯文哲是否衝擊選情，他不願多表示意見。

胡志強強調，他是參加粉絲聚會，不是來談大選，但也說，國民黨最大問題是要盡速「世代交替」，每個人都說但都做不到，「鞠個躬華麗轉身，也沒叫你下台」，把機會讓給年輕人。

對於第三勢力是否會衝擊藍營選情？胡不表示意見，他說自己會全力幫藍營輔選，粉絲會邀台中市的藍營立委候選人江啟臣、黃馨慧、李中3位「藍營小雞」一起出席，透過選區內美食，介紹選區特色，讓他們暢所欲言，胡開口甚少。

現任立委江啟臣帶來新社的千層酥、豐原的鹹蛋糕。他說，勤走基層拜票吃了很多在地小吃，臉書粉絲頁分享美食觸及率都超過百萬，更告訴在場的胡椒粉加入他的粉絲頁：「可以只看我吃東西，談政治的跳過沒關係」。

江說，他特別帶新社的千層酥背後有一段故事，政府鼓勵「青年返鄉務農」但配套措施不足，很多政策都是口號，返鄉的青年很辛苦，甚至還要再學第二專長，他分享的千層酥就是返鄉務農青年再學烘焙的產品。

現任市議員、第四選區立委候選人黃馨慧分享在地的明倫蛋餅，搭配珍珠奶茶，她長期經營西南屯區，觀察到商圈人潮變少，陸客銳減，攤商的銅板經濟賺得很辛苦。

現任議員、第六選區立委候選人李中推薦台中肉員、自由路花蓮瑞穗臭豆腐，他說台中人有「不吃飽的幸福」，小吃吃不飽，但可以品嚐很多種，也細數台中東南區的眷村美食，胡志強當場「交辦任務」，若李中當選一定要找回美味的「小而大牛肉麵」。

前台中市長胡志強挑腰包化身美食助選員，粉絲會邀立委候選人李中（左起）、江啟臣、黃...
前台中市長胡志強挑腰包化身美食助選員，粉絲會邀立委候選人李中（左起）、江啟臣、黃馨慧（右一）帶選區在地美食拼場。記者喻文玟／攝影
分享
前台中市長胡志強挑腰包化身美食助選員，粉絲會邀立委候選人李中（左起）、江啟臣、黃...
前台中市長胡志強挑腰包化身美食助選員，粉絲會邀立委候選人李中（左起）、江啟臣、黃馨慧（右一）帶選區在地美食拼場。記者喻文玟／攝影
分享
前台中市長胡志強邀腰包化身美食助選員，粉絲會邀立委候選人李中（左起）、黃馨慧、江...
前台中市長胡志強邀腰包化身美食助選員，粉絲會邀立委候選人李中（左起）、黃馨慧、江啟臣帶選區在地美食拼場。記者喻文玟／攝影
分享

江啟臣胡志強
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

近三年代表字：苦茫翻 她指「討厭民進黨」至今未消失

2019-10-19 18:08

美議員再提案助台固邦交 外交部：務實與美合作

2019-10-19 17:20

尷尬！彭文正「國際記者會」僅7人到場 謝志偉：丟臉

2019-10-19 16:05

藍中央助選團將成軍 曾引發爭議縣市長不納入

2019-10-19 13:15

美議員提眾院版台北法案 美國務院官員推文：台灣是可靠夥伴

2019-10-19 13:10

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

郭台銘感恩之旅明天高雄場 神祕嘉賓王金平

2019-10-19 12:03

「討厭韓國瑜」氛圍濃 綠估高雄選情可望全壘打

2019-10-19 11:53

蔡英文總統出席浪漫台三線藝術季凱道內山日活動

2019-10-19 11:43

浪漫台三線藝術季登場 蔡英文：未來辦世界客家博覽會

2019-10-19 11:33

彭文正倫敦召開記者會 指控蔡總統偽造學歷

2019-10-19 06:51

我駐美代表與美官員開會 美國務院推文「台灣是可靠夥伴」

2019-10-19 05:51

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

吳釗燮：教宗11月亞洲行 不會訪中

2019-10-19 00:13

美政府首度致函美企 鼓勵與台合作

2019-10-19 00:10

陳建仁去年就曾邀教宗訪台 教廷當時這麼回應

2019-10-18 22:43

高鐵南延案 藍批蘇揆當「盲建客」

2019-10-18 21:03

柯失言籲輕生者別選擇自焚 醫學會：首長該有同理心

2019-10-18 19:46

扁臉書談民進黨派系 三巨頭、四巨頭都被掃到

2019-10-18 19:22

【重磅快評】追殺林國慶 綠營因這件事少了一點樂趣

2019-10-18 17:58

獨派嗆不再含淚投票 蔡明憲公開信三問蔡英文總統

2019-10-18 17:49

影／柯教自殺吃安眠藥 卓榮泰批：醫生怎可說這種話

2019-10-18 17:02

被綠委貼「台獨」標籤 游淑慧：遇到她 白眼都翻到抽筋

2019-10-18 16:59

影／不認自焚說失言 王世堅批柯無醫德應做精神鑑定

2019-10-18 16:53

「自殺拜託吃安眠藥」惹議 綠委批柯文哲缺乏醫學倫理

2019-10-18 16:51

徐國勇視察金門 意外成為「老兵召集令」代言人

2019-10-18 16:46

蘇貞昌批在中國面前就不一樣 藍委：絕對反對一國兩制

2019-10-18 16:20

致函500大企業強化與台貿易 外交部：感謝美國相助

2019-10-18 15:19

沈智慧推四維八德 蘇貞昌：四尾土龍土蝨 桃園有八德！

2019-10-18 15:07

被國民黨列黑桃五 丁允恭：可以換黑桃二嗎？謝謝

2019-10-18 15:02

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11

影／【願景-永續能源之路】德國體檢能源貧戶

2019-10-17 11:10

拖工程款、完工沒驗收 前高市官員批韓團隊螺絲掉滿地

2019-10-17 10:11

客家大老看立委選情 劉盛良：柯已過時，立委拿沒幾席

2019-10-15 12:59

韓國瑜：台灣已經輸了一次，不能再輸四年

2019-10-15 12:04

幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢

2019-10-13 12:57

郭台銘不選韓國瑜落後反拉大 孫大千：換選舉模式因應

2019-10-11 11:41

影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐

2019-10-10 06:47

賀電被日本打臉 網友：乾脆偽造川普賀電吧！

2019-10-08 16:28
看更多

熱門文章

彭文正倫敦召開記者會 指控蔡總統偽造學歷

2019-10-19 06:51

綠營以為在放假...其實反攻的火種 正被韓國瑜悄悄點燃

2019-10-19 10:00

韓國瑜挺進台南遭鬧場 會場遍貼「尋人啟事」黑白照

2019-10-19 10:16

尷尬！彭文正「國際記者會」僅7人到場 謝志偉：丟臉

2019-10-19 16:05

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

韓國瑜廢一例一休遭批 孫大千反嗆蔡英文勞工承諾跳票

2019-10-19 12:03

波浪屋頂被消失…三航廈像Costco？ 桃機：旅客往上看感受不變

2019-10-19 00:06

時力不分區安全名單曝光 林洲民、翟本喬呼聲高

2019-10-19 01:47

我駐美代表與美官員開會 美國務院推文「台灣是可靠夥伴」

2019-10-19 05:51

韓國瑜台南拜廟再造「韓流」 呼籲民眾別再被政黨綁架

2019-10-19 11:40

韓為何不訪美？管控風險 避免重演蔡2012前車之鑑

2019-10-19 00:26

觀察站／不斷拆標 讓帳面好看 卻輸了裡子…

2019-10-19 00:20

陳建仁去年就曾邀教宗訪台 教廷當時這麼回應

2019-10-18 22:43

韓國瑜造勢擠10萬人 謝龍介：拉下蔡英文還賴清德公道

2019-10-19 18:27

才說要廢一例一休又說重新檢討 韓陣營：沒牴觸

2019-10-18 23:03

高雄4立委選區民眾黨推人選 柯文哲明來站台

2019-10-19 13:05

「討厭韓國瑜」氛圍濃 綠估高雄選情可望全壘打

2019-10-19 11:53

郭台銘感恩之旅明天高雄場 神祕嘉賓王金平

2019-10-19 12:03

韓國瑜政見「改口」 蘇貞昌：給他負責國家大計還得了

2019-10-19 15:50

韓國瑜見完莫健不訪美 柯文哲酸「多漏氣而已 」

2019-10-19 11:40

新聞幕後／蔡急滅火 官邸夜會派系要角

2019-10-18 23:51

韓國瑜再批一例一休：卡老闆喉嚨 餓勞工肚子

2019-10-19 16:27

韓國瑜今台南首場造勢晚會 水萍塭公園到處見國旗

2019-10-19 13:38

李登輝久違露面氣色佳 支持蔡英文連任

2019-10-19 19:29

熱議題／象鼻岩若列自然紀念物 地主嗆：一定圍起來

2019-10-19 00:49

今年為韓國瑜遷戶籍到高雄 如今韓要選總統他這麼說

2019-10-19 16:51

連署呂秀蓮等於助韓國瑜勝選？韓造勢大會出現這張傳單

2019-10-19 16:23

影／馬吳韓台南造勢進場 支持者擠爆：像被浪打到

2019-10-19 19:10

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

影/韓國瑜今來台南大造勢 郭國文酸：老班底撐場面

2019-10-19 10:21

熱議題／象鼻岩三不管 中央地方互踢皮球

2019-10-19 00:23

韓國瑜支持者看到麵包非草包 游梓翔：菁英不該只嘲笑

2019-10-19 10:25

韓國瑜台南造勢會場阻路傳民怨 警方：有申請路權

2019-10-19 11:29

許毓仁稱韓國瑜訪美有5大考題 韓陣營：完全不是事實

2019-10-19 16:57

選戰筆記／韓開先例！拚選舉不赴美 利弊互見

2019-10-19 00:37

國門亮點變燙手芋 專家嘆：流標的最佳案例

2019-10-19 00:12

韓請假首場造勢…馬吳韓今台南同台 搗綠票倉

2019-10-19 00:44

韓國瑜台南造勢大會 文山伯暖場痛批民進黨炒熱氣氛

2019-10-19 18:09

韓國瑜取消選前訪美 規畫李佳芬代打

2019-10-19 00:16

取消訪美被柯文哲、蘇貞昌批 韓國瑜：酸言酸語沒意思

2019-10-19 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top