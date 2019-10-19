胡志強粉絲會不多談大選 當母雞用美食幫藍營小雞助選

2019-10-19 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



台中市前市長胡志強昨今天下午舉辦粉絲會，邀立委候選人李中、黃馨慧、江啟臣一起參與。

他自挑腰包化身「美食助選員」，請3名候選人帶來選區的在地美食和「胡椒粉」分享，另類幫藍營小雞拉抬造勢。對於台灣民眾黨、郭台銘、柯文哲是否衝擊選情，他不願多表示意見。

胡志強強調，他是參加粉絲聚會，不是來談大選，但也說，國民黨最大問題是要盡速「世代交替」，每個人都說但都做不到，「鞠個躬華麗轉身，也沒叫你下台」，把機會讓給年輕人。

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對於第三勢力是否會衝擊藍營選情？胡不表示意見，他說自己會全力幫藍營輔選，粉絲會邀台中市的藍營立委候選人江啟臣、黃馨慧、李中3位「藍營小雞」一起出席，透過選區內美食，介紹選區特色，讓他們暢所欲言，胡開口甚少。

現任立委江啟臣帶來新社的千層酥、豐原的鹹蛋糕。他說，勤走基層拜票吃了很多在地小吃，臉書粉絲頁分享美食觸及率都超過百萬，更告訴在場的胡椒粉加入他的粉絲頁：「可以只看我吃東西，談政治的跳過沒關係」。

江說，他特別帶新社的千層酥背後有一段故事，政府鼓勵「青年返鄉務農」但配套措施不足，很多政策都是口號，返鄉的青年很辛苦，甚至還要再學第二專長，他分享的千層酥就是返鄉務農青年再學烘焙的產品。

現任市議員、第四選區立委候選人黃馨慧分享在地的明倫蛋餅，搭配珍珠奶茶，她長期經營西南屯區，觀察到商圈人潮變少，陸客銳減，攤商的銅板經濟賺得很辛苦。